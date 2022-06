Πολιτική

ΝΑΤΟ – Μητσοτάκης: Ικανοποίηση για το νέο στρατηγικό δόγμα

«Πρυτάνευσε η κοινή λογική και το καλό της Συμμαχίας και ξεπεράστηκαν οι όποιες καιροσκοπικές και ωφελιμιστικές συμπεριφορές», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός.

Την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το νέο στρατηγικό δόγμα του ΝΑΤΟ που θα υιοθετηθεί σε λίγο συμπεριλαμβάνεται η προστασία της κυριαρχίας της εδαφικής ακεραιότητας, του Διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε δήλωσή του προσερχόμενος σε Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Εξέφρασε, επίσης, την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ θα απευθύνει πρόσκληση ένταξης σε Φινλανδία και Σουηδία.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στη νοτιανατολική Πτέρυγα του ΝΑΤΟ, τονίζοντας πως η συμμαχία πρέπει να είναι προσηλωμένη το μέτωπο της Ουκρανίας και δεν χρειάζεται άλλη πηγή αστάθεια στο εσωτερικό της.

Ολόκληρη η δήλωση του πρωθυπουργού έχει ως εξής:

Συναντιόμαστε σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, στη σκιά ενός πολέμου. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία συνιστά μία τομή στον γεωπολιτικό χρόνο. Δίνει νέα σημασία στην Ευρωατλαντική συμμαχία και μας υποχρεώνει να κινηθούμε ταχύτερα ώστε να ενισχύσουμε τις δομές του ΝΑΤΟ.

Βρισκόμαστε σήμερα αντιμέτωποι με νέες σημαντικές γεωπολιτικές προκλήσεις. Και θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου γιατί στο νέο στρατηγικό δόγμα, το οποίο θα υιοθετήσουμε σε λίγο, στην εισαγωγή του συμπεριλαμβάνεται η προστασία της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας, του Διεθνούς Δικαίου, αλλά και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως το αξιακό πλαίσιο πάνω στο οποίο στηρίζεται η Συμμαχία μας.

Θέλω επίσης να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι σήμερα η Συμμαχία θα απευθύνει πρόσκληση στη Φινλανδία και στη Σουηδία να γίνουν το 31ο και το 32ο μέλος της Συμμαχίας. Τελικά πρυτάνευσε η κοινή λογική και το καλό της Συμμαχίας και ξεπεράστηκαν οι όποιες καιροσκοπικές και ωφελιμιστικές συμπεριφορές.

Η Ελλάδα αποτελεί μέλος του ΝΑΤΟ από το 1952. Είμαστε ένας σημαντικός πυλώνας σταθερότητας στη νοτιοανατολική Μεσόγειο, είμαστε μία χώρα η οποία συστηματικά επενδύει άνω του 2% του ΑΕΠ της στις αμυντικές δαπάνες, θωρακίζοντας με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο τη δική μας αμυντική αποτρεπτική δυνατότητα αλλά και τις δομές της Συμμαχίας.

Ως πυλώνας σταθερότητας, λοιπόν, στη νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή η προσήλωση της Συμμαχίας θα πρέπει να είναι στην πρόκληση που αντιμετωπίζει στο μέτωπο της Ουκρανίας. Δεν χρειαζόμαστε καμία άλλη πηγή αστάθειας εντός της Συμμαχίας και πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο αντιλαμβάνονται όλοι οι εταίροι μας.

