Life

“Άγριες Μέλισσες”: συγκλονιστικές εξελίξεις την Τετάρτη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αμείωτο κρατούν το ενδιαφέρον των τηλεθεατών τα τελευταία επεισόδια της σειράς "Άγριες Μέλισσες".

Οι «Άγριες Μέλισσες», η κορυφαία τηλεοπτική σειρά των τελευταίων χρόνων, συνεχίζει να γράφει ιστορία στον ΑΝΤ1, με τον γ’ συγκλονιστικό τους κύκλο, με δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες και κινηματογραφική αισθητική.

Τι θα δούμε απόψε στις 22:30, στον ΑΝΤ1

Ο Ακύλας είναι αποφασισμένος να πάρει πίσω τα λεφτά του και βάζει σε εφαρμογή το σχέδιό του.

Η Ελένη δέχεται ένα απρόσμενο δώρο από τον Νικηφόρο και τον Κωνσταντή.

Ο Κυριάκος κάνει μια επαγγελματική πρόταση στην έκπληκτη Ουρανία.

Ο Σταμάτης εξομολογείται τα αισθήματά του για τη Βιολέτα στον Παναγιώτη, ο οποίος παίρνει μια μεγάλη απόφαση.

Η Πηνελόπη ετοιμάζεται να επιστρέψει στο Παρίσι όταν δέχεται μια αναπάντεχη επίσκεψη.

#AgriesMelisses

Ειδήσεις σήμερα:

Η Ρούλα Πισπιρίγκου καταθέτει ως ύποπτη για την δολοφονία Μαλένας και Ίριδας

ΗΠΑ: 8χρονος πυροβόλησε και σκότωσε βρέφος ενός έτους

Βίντεο: Η στιγμή που μωρό πέφτει από μπαλκόνι και... προσγειώνεται σε πλάτη περαστικού (βίντεο)

Gallery