Κοινωνία

Δίκη Λιγνάδη: Την ενοχή του για 3 βιασμούς πρότεινε ο εισαγγελέας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αντίθετα ζήτησε την απαλλαγή του Δημήτρη Λιγνάδη για την τέταρτη υπόθεση, για την οποία ο μηνυτής δεν προσήλθε ποτέ στο δικαστήριο.

Την ενοχή του Δημήτρη Λιγνάδη για τους βιασμούς των τριών ανηλίκων καταγγελλόντων ζήτησε ο εισαγγελέας Έδρας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου.

Ο εισαγγελέας ζήτησε αθώωση για την τέταρτη πράξη βιασμού σε βάρος ενήλικα άνδρα που αποδίδεται στον Δημήτρη Λιγνάδη καθώς ο μάρτυρας δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο και σύμφωνα με τον εισαγγελέα γεννώνται αμφιβολίες για την αξιοπιστία του.

Σύμφωνα με τον εισαγγελικό λειτουργό αποδείχθηκαν πλήρως όσα κατήγγειλαν οι τρεις ανήλικοι κατά τον χρόνο τέλεσης της πράξης, ενώ δεν αποδείχθηκαν οι ισχυρισμοί που πρόβαλε ο κατηγορούμενος περί σκευωρίας και πλεκτάνης που εξυφάνθηκαν στο πρόσωπό του.

Ειδήσεις σήμερα:

ΝΑΤΟ – Μαξίμου: Ικανοποίηση για τη συμφωνία ένταξης Σουηδίας και Φινλανδίας

ΗΠΑ: 8χρονος πυροβόλησε και σκότωσε βρέφος ενός έτους

Βίντεο: Η στιγμή που μωρό πέφτει από μπαλκόνι και... προσγειώνεται σε πλάτη περαστικού (βίντεο)