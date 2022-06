Κοινωνία

“Το Πρωινό”: Το μήνυμα του Όθωνα Παπαδόπουλου σε Λιάγκα - Σκορδά (βίντεο)

Η αλήθεια είναι ότι ώρες ώρες τους αντιπαθώ πολύ, δήλωσε ο δικηγόρος της Ρούλας Πισπιρίγκου. Η απάντηση του Γιώργου Λιάγκα.

Ο Όθωνας Παπαδόπουλος, ο συνήγορος υπεράσπισης της Ρούλας Πισπιρίγκου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" για το επισκεπτήριο που είχε με την πελάτισσά του, το θέμα της συνεργασίας με τους συμβούλους τους, ενώ παράλληλα έστειλε και ένα μήνυμα στην Φαίη Σκορδά και στον Γιώργο Λιάγκα.

«Να στείλω τους χαιρετισμούς μου σε όλο το stuff της εκπομπής, όλοι είμαστε επαγγελματίες, κάθε δουλειά έχει τις δικές της ιδιομορφίες.

Ίσως όλοι μας υπερβαίνουμε τα όρια, ίσως κάποιοι το κάνουν πιο συχνά.

Η αλήθεια είναι ότι ώρες ώρες τους αντιπαθώ πολύ (σ.σ τους Σκορδά-Λιάγκα), άλλες φορές πάλι αισθάνομαι κάποια συμπάθεια, έχω καταλάβει ότι είναι αμοιβαίο.

Εγώ σέβομαι τους εκπροσώπους του Τύπου».

Ο δικηγόρος αναφέρθηκε επίσης στη στάση της Ρούλας Πισπιρίγκου, η οποία είναι προβληματισμένη με τον Μάνο Δασκαλάκη, καθώς θεωρεί ότι θα έπρεπε να υπάρχει στήριξη από τον σύζυγό της.

Η απάντηση του Γιώργου Λιάγκα

Ο Γιώργος Λιάγκας με τη σειρά του απάντησε στο μήνυμά του, και είπε πως θα ήθελε να βγουν οι δυο τους κάποια στιγμή και να του πει τι πιστεύει πραγματικά ο ίδιος για την πελάτισσά του.

