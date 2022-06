Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: “Έσπασαν” τα ισόβια για τον 36χρονο που δολοφόνησε ιερόδουλη

Ποια είναι τα ελαφρυντικά που του αναγνώρισε το δικαστήριο για τη στυγερή δολοφονία της γυναίκας κατά τη διάρκεια ερωτικής πράξης.

Η αναγνώριση ελαφρυντικού σε 36χρονο που κηρύχθηκε ένοχος για τη στυγερή δολοφονία ιερόδουλης στη διάρκεια ερωτικής πράξης, τον Ιανουάριο του 2014, στη Θεσσαλονίκη, «έσπασε» την πρωτόδικη ποινή των ισοβίων που τού είχε επιβληθεί.

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης επέβαλε στον καθ' ομολογίαν δράστη ποινή κάθειρξης 15 ετών για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, αναγνωρίζοντάς του το ελαφρυντικό της μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς, χάρη στο οποίο απομακρύνθηκε από τα ισόβια.

Το έγκλημα τελέστηκε στο διαμέρισμα, όπου η βουλγαρικής καταγωγής γυναίκα προσέφερε ερωτικές υπηρεσίες. Στην απολογία του, ο δράστης ανέφερε ότι έχασε τον έλεγχο, αλλά δεν ήταν σε θέση να ανακαλέσει στη μνήμη του τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έφτασε στο σημείο να σφάξει με κουζινομάχαιρο τη γυναίκα και στη συνέχεια να τη στραγγαλίσει.

Επικαλέστηκε δε, προβλήματα ψυχιατρικά και διά του συνηγόρου του ζήτησε να κηρυχθεί ένοχος για ανθρωποκτονία σε βρασμό ψυχικής ορμής, αίτημα που όμως απορρίφθηκε.

Μετά την ετυμηγορία του δικαστηρίου, ο 36χρονος, ο οποίος ζει από το 2008 στην Ελλάδα, όπου εργάστηκε περιστασιακά ως σερβιτόρος, σεκιουριτάς και τεχνικός θεάτρου, επέστρεψε στις φυλακές για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του.

