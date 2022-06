Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 – εισιτήρια: Ανάρπαστα τα “μαγικά χαρτάκια”

Μέχρι στιγμής έχουν πουληθεί περίπου 1,8 εκ. εισιτήρια. Τα περισσότερα έχουν πουληθεί στο ίδιο το Κατάρ, αλλά και στις υπόλοιπες χώρες του αραβικού Κόλπου.

Η παγκόσμια ποδοσφαιρική συνομοσπονδία ανακοίνωσε πως η οργανωτική επιτροπή του Μουντιάλ στο Κατάρ έχει ήδη πουλήσει 1.8 εκατ. εισιτήρια.

Σύμφωνα με την FIFA τα περισσότερα από αυτά τα εισιτήρια έχουν πουληθεί στο ίδιο το Κατάρ, αλλά και στις υπόλοιπες χώρες του αραβικού Κόλπου, ενώ μεγάλο ενδιαφέρον έχουν δείξει φίλαθλοι από Καναδά, Αγγλία, ΗΠΑ, Γαλλία, Γερμανία και Ινδία.

Επίσης η FIFA εκτιμά πως έως το τέλος του καλοκαιριού θα έχουν διατεθεί περίπου τρία εκατ. εισιτήρια για τους αγώνες της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.

