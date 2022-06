Life

“The 2Night Show”: Με τις “Άγριες Μέλισσες” κλείνει η σεζόν (εικόνες)

Τελευταία εκπομπή της σεζόν για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και αποκαλύπτει τα μυστικά των... "Άγριων Μελισσών".

Απόψε στις 24:00, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, αποχαιρετά τους τηλεθεατές του «The 2Night Show» παρέα με τις «Άγριες Μέλισσες».

Λίγο πριν τους «τίτλους τέλους», οι «Άγριες Μέλισσες» κάνουν ένα τελευταίο «πέταγμα» και κατακλύζουν το πλατό της εκπομπής. Ηθοποιοί, μουσικοί, δημιουργοί και συντελεστές της σειράς, μοιράζονται τις στιγμές που έζησαν τα τελευταία 3 χρόνια, αφηγούνται αστεία περιστατικά, αποκαλύπτουν «μυστικά» και μιλάνε για τις δυνατές φιλίες που έχουν «γεννηθεί» μέσα από αυτή τη συνεργασία.

Πόσες χιλιάδες selfie έχει βγάλει ο «παπά-Γρηγόρης» στη διάρκεια των γυρισμάτων;

Γιατί ο ασφαλίτης «Ντούνιας» έχει πάντα ένα μαντήλι στην τσέπη του;

Ποιος ηθοποιός της σειράς, όταν ήταν μικρός, ήταν «ερωτευμένος» με τη Μαρκέλλα Γιαννάτου;

Ο σκηνοθέτης Λευτέρης Χαρίτος, μιλάει για την εμπειρία του από αυτό το επιτυχημένο τηλεοπτικό ταξίδι, για τους ηθοποιούς που πέρασαν τα περισσότερα δοκιμαστικά μέχρι να βρεθεί ο κατάλληλος ρόλος και το συγκλονιστικό φινάλε, που έκανε όλους τους ηθοποιούς να κλάψουν.

Τέλος, δίνει το δικό του spoiler για τον επίλογο της αγαπημένης σειράς.

Συντελεστές:

Executive Producer: Αγλαΐα Λάτσιου

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

