Φωτιά στο Σχιστό: Νέος συναγερμός για αναζωπύρωση

Αναζωπυρώθηκε η φωτιά στο Σχιστό Κορυδαλλού. Σπεύδουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Νέος συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης μετά την αναζωπύρωση της φωτιάς στο Σχιστό

Στο σημείο βρίσκονται οι πυροσβέστες μετά την ολονύχτια μάχη που έδωσαν για να τη θέσουν υπό έλεγχο και να μην κινδυνεύουσουν σπίτια.

Αυτή την ώρα, επί τόπου σπεύδουν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής και έχει σημάνει συναγερμός για να ενισχυθούν περαιτέρω οι δυνάμεις, αν κριθεί αναγκαίο.

