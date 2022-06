Κοινωνία

Γυναικοκτονία στο Κουκάκι: Προφυλακιστέος ο συζυγοκτόνος

Τι είπε στην απολογία του ο κατηγορούμενος. Οι ισχυρισμοί περί παθολογικής ζήλιας και οι μαρτυρίες για απειλές στο θύμα και στο παρελθόν.



Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του ο 55χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία τής εν διαστάσει συζύγου του τα ξημερώματα της Παρασκευής στο σπίτι του θύματος στο Κουκάκι.

Ο 55χρονος βαρύνεται με το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και τα πλημμελήματα της οπλοχρησίας και της απειλής σε βάρος της συζύγου του, καθώς σύμφωνα με μαρτυρικές καταθέσεις φέρεται να είχε απειλήσει το θύμα και στο παρελθόν.

Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος φέρεται να επανέλαβε τους ισχυρισμούς του περί παθολογικής ζήλιας που αισθανόταν όταν η γυναίκα θέλησε να τερματίσει τον γάμο τους και να φύγει διακοπές με τον νυν σύντροφο της. Είπε επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι αφού σκότωσε με άγριο τρόπο το θύμα και συνειδητοποίησε τι έκανε, επιχείρησε να αυτοκτονήσει.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους του, ο 55χρονος, που δηλώνει μετανιωμένος για την πράξη του κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της απολογίας, με αποτέλεσμα να διακοπεί για λίγο η διαδικασία.

