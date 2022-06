Κοινωνία

ΕΛΑΣ: Εξάρθρωση συμμορίας που εξαπατούσε ηλικιωμένους

Μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής. Σε συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί.



Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής για την εξάρθρωση συμμορίας που εξαπατούσε κυρίως ηλικιωμένα άτομα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, έως τώρα έχουν συλληφθεί έξι άτομα, ενώ εξιχνιάστηκαν 56 υποθέσεις με λεία πάνω από 300.000 ευρώ.

Παράλληλα, έχουν κατασχεθεί διάφορα οχήματα και το ποσό των 22.000 ευρώ.

Με την ολοκλήρωση της επιχείρησης αναμένεται αναλυτική ενημέρωση από την Αστυνομία.

