Οceanman®Greece: Οι νικητές στο Λιμένι της Μάνης (εικόνες)

Το 5ο Οceanman®Greece δοκίμασε τα όρια και τις δυνατότητες των κολυμβητών και άνοιξε το δρόμο για τον Παγκόσμιο Τελικό, στο Ρέθυμνο!

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση απο τους διοργανωτές, "Το Oceanman®Greece, η ελληνική διοργάνωση της μεγαλύτερης σειράς διεθνών αγώνων κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης, Oceanman®, διεξήχθη στον πανέμορφο όρμο του Οιτύλου στις 25-26 Ιουνίου από την ΕΥ ΖΗΝ Greece.

Στη διοργάνωση, που τελεί υπό την αιγίδα της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΚΟΕ), συμμετείχαν περισσότεροι από 450 κολυμβητές από 18 χώρες. Ο μικρός κόλπος του Οιτύλου αποδεικνύεται μία εξαιρετική επιλογή με τα κρυστάλλινα νερά, τη φυσική προστασία και το γραφικό Λιμένι στις όχθες του να μαγεύουν το κοινό.

Όλοι ανεξαρτήτως οι συμμετέχοντες επαίνεσαν τη διοργάνωση για την ασφάλεια, τις ακριβείς διαδρομές και τήρηση χρόνων αλλά κυρίως για το όμορφο κλίμα που δημιούργησαν! Οι αποστάσεις των 10χλμ, 5χλμ και 2χλμ έδωσαν την ευκαιρία σε κολυμβητές κάθε δυνατότητας να συμμετάσχουν και να απολαύσουν τη διοργάνωση.

Φυσικά δε θα μπορούσαν να λείπουν οι μικροί μας φίλοι από τον παιδικό αγώνα, Οceankids® που χάρισαν στιγμές χαράς και περηφάνιας, όπως και οι σκυταλοδρομίες 3x500m αναδεικνύοντας ότι το ομαδικό πνεύμα όχι μόνο οδηγεί στη νίκη αλλά κάνει και όλη την προσπάθεια ακόμη πιο διασκεδαστική.

Νικητές αναδείχθηκαν ανά κατηγορία οι:

10χλμ: Θωμαδάκη Κατερίνα / Δημήτριος Γκοτζιάς

5χλμ: Παυλοπούλου Γεωργία / Αθανασουλάκης Αναστάσιος

2χλμ: Γιαρένη Αφροδίτη / Αρνιακός Γεώργιος

Όλα τα αποτελέσματα θα τα βρείτε εδώ (https://my.esportevents.gr/results.php?id=20220020).

Επόμενος σταθμός το Ρέθυμνο, όπου θα διεξαχθεί ο Τελικός της Παγκόσμιας Σειράς Oceanman® στις 28-30 Οκτωβρίου 2022. Η ΕΥ ΖΗΝ Greece διεκδίκησε και εξασφάλισε τη διοργάνωση για τη χώρα μας, μια πολυήμερη θαλασσινή γιορτή, όπου 1.500 και περισσότεροι αθλητές από όλα τα μήκη και πλάτη της γης θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν την πανέμορφη Κρήτη, το Ρέθυμνο, να απολαύσουν την ξακουστή κρητική φιλοξενία αλλά και να διεκδικήσουν χρηματικά έπαθλα 20.000€.

Ο Θανάσης Παπαδημητρίου, Founder & CEO της ΕΥ ΖΗΝ Greece, δήλωσε:

«Το Oceanman στο Οίτυλο ήταν μια γιορτή του ερασιτεχνικού και τουριστικού αθλητισμού. Ήταν τεράστια χαρά να βλέπουμε τόσο κόσμο από την Ελλάδα και άλλες χώρες, που ταξίδεψαν εδώ με αφορμή τη διοργάνωση αυτή αλλά και για να απολαύσουν τις ομορφιές του τόπου μας εδώ και αλλού. Διοργανώσεις σαν αυτές, με την επιτυχία και τη ζεστή ενέργεια, επιβεβαιώνουν το όραμά μας και δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε τις διοργανώσεις αυτές που αναπτύσσουν τον αθλητικό τουρισμό.»

Ο Αρμάνδος Λινάρδος, Race Director Oceanman®Greece, τόνισε:

«Ο στόχος που τέθηκε από την αρχή της χρονιάς για αναβάθμιση της διοργάνωσης επετεύχθη, ανανεώνουμε το ραντεβού μας στο Ρέθυμνο!»

Η ΕΥ ΖΗΝ Greece ευχαριστεί θερμά τους χορηγούς και υποστηρικτές του Oceanman: GU Energy Greece, Βella Frutta, Orsero, SKODA Κοιλάκος, RED BULL και τη Liquid Media στην επικοινωνία. Ήταν αξιέπαινη και άξια παραδείγματος για τα ελληνικά δεδομένα η συνδρομή της Living Sports με 30 φοιτητές-εθελοντές που ταξίδεψαν από την Αμερική με δικά τους έξοδα, προκειμένου να προσφέρουν εθελοντικά και ακούραστα τις υπηρεσίες τους. Τέλος, τη διοργάνωση υποστήριξαν ο ΕΟΤ, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, ο Δήμος Ανατολικής Μάνης, η ΚΟΕ και η Περιφέρεια Λακωνίας.

Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις 28-30 Οκτωβρίου 2022 στο Oceanman World Final Rethymno, Crete! Σας περιμένουμε εκεί!".

