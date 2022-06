Οικονομία

North Evia - Samos Pass: ανοίγει η πλατφόρμα για ψηφιακή κάρτα διακοπών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για την ενίσχυση του τουρισμού στις πληγείσες περιοχές.

Σε λειτουργία πρόκειται να τεθεί την Πέμπτη 30 Ιουνίου και ώρα 12:00 το «North Evia – Samos Pass», μέσω του vouchers.gov.gr. Πρόκειται για την πλατφόρμα που έχει ως σκοπό την οικονομική στήριξη της τουριστικής δραστηριότητας για τις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας και της Σάμου.

Με τη συγκεκριμένη δράση, συνολικού προϋπολογισμού 6 εκατομμυρίων ευρώ, περίπου 32.000 δικαιούχοι θα μπορούν να εκδώσουν μια άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα ως κίνητρο για να επισκεφτούν τις δύο περιοχές, τονώνοντας τον τοπικό τουρισμό.

Συγκεκριμένα, μέσα από την πλατφόρμα vouchers.gov.gr οι δικαιούχοι θα μπορούν να εκδίδουν άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα, την οποία θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών στις παραπάνω πληγείσες περιοχές. Η δράση δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια και, ως εκ τούτου, αίτηση για το «North Evia – Samos Pass» έχουν δικαίωμα να υποβάλουν όσοι πολίτες:

-είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος σύμφωνα με τη φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2020 και

-δεν είναι δικαιούχοι - ωφελούμενοι στο πλαίσιο:

του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2021-2022,

του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού της Δ.Υ.Π.Α. 2022 και της δράσης «Τουρισμός για όλους» του Υπουργείου Τουρισμού ή

συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο.

Διευκρινίζεται ότι για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης μέχρι και το φορολογικό έτος 2020, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας ή ένας εκ των δύο, σε περίπτωση χωριστής δήλωσης. Το «North Evia – Samos Pass» μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αποκλειστικά, είτε από τον ίδιο τον δικαιούχο -για την κάλυψη δαπανών τοπικής μεταφοράς, εστίασης ή διαμονής του- είτε από όσους ορίζονται ως «ωφελούμενοί» του, δηλαδή:

τα ενήλικα τέκνα του, που δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2020 ή

ο/η σύζυγος του δικαιούχου ή το πρόσωπο που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με αυτόν.

Η δράση χωρίζεται σε τέσσερις φάσεις, κατά τις οποίες οι δικαιούχοι θα μπορούν να αιτούνται την έκδοση των άυλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών και να τις χρησιμοποιούν σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Ειδικότερα, το πρόγραμμα διαρθρώνεται, ανά μήνα, ως εξής:

H λειτουργία της πλατφόρμας είναι ιδιαίτερα απλή, καθώς για την υποβολή της αίτησης κάθε πολίτης χρειάζεται μόνο τους κωδικούς του στο Taxisnet και την επιβεβαίωση ενός αριθμού κινητού τηλεφώνου και μιας διεύθυνσης e-mail. Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία αντλούνται αυτόματα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

Αναλυτικά:

Ο πολίτης εισέρχεται στην πλατφόρμα με τους κωδικούς του στο Taxisnet.

Αμέσως μετά, καταχωρίζει τα στοιχεία επικοινωνίας του, δηλαδή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, τα οποία στη συνέχεια πιστοποιεί μέσω υπερσυνδέσμου και κωδικού μιας χρήσης (OTP – One Time Password) αντίστοιχα.

Στη συνέχεια, δηλώνει τον προορισμό της επιλογής του μεταξύ Σάμου και Βόρειας Εύβοιας.

Κατόπιν, δηλώνει τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου στο οποίο θα ενεργοποιηθεί, εφόσον εγκριθεί η άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα.

Τέλος, ο πολίτης δηλώνει υπεύθυνα, ότι δεν υπάγεται σε κάποια από τις εξαιρέσεις της δράσης και επιλέγει «Υποβολή», ολοκληρώνοντας τη διαδικασία κατάθεσης της αίτησης.

Η διαδικασία μπορεί να διεκπεραιωθεί και μέσω ΚΕΠ.

Η αξιολόγηση της αίτησης και η έκδοση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας θα διαρκεί μέχρι και τρεις εργάσιμες ημέρες. Μετά την έγκριση και έκδοση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών ενημερώνει τον δικαιούχο για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει για την ενεργοποίηση της κάρτας.

Διευκρινίζεται ότι οι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα στον τόπο της κατοικίας τους. Έτσι, οι μόνιμοι κάτοικοι της Βόρειας Εύβοιας μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το «North Evia – Samos Pass», δηλώνοντας ως προορισμό μόνο τη Σάμο και το αντίστροφο.

Επιπλέον, για την αποθήκευση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας απαιτείται smartphone, που υποστηρίζει τεχνολογία NFC – ανέπαφων συναλλαγών. Και τέλος, σε περίπτωση εγκεκριμένης αίτησης δεν επιτρέπεται η ανάκληση ή η υποβολή δεύτερης αίτησης.

Ειδήσεις σήμερα:

“Turkaegean”: ΕΔΕ διέταξε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Ναύπλιο - Τροχαίο: Αυτοκίνητο γκρέμισε μάντρα και έπεσε πάνω σε παρκαρισμένα (εικόνες)

ΗΠΑ: 8χρονος πυροβόλησε και σκότωσε βρέφος ενός έτους