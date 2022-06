Κοινωνία

Φωτιά στο Μάτι: Στο εδώλιο η Ρένα Δούρου και άλλοι 20 κατηγορούμενοι

Τι αποφάσισε οριστικά το Συμβούλιο Εφετών. Μόνον τρεις αστυνομικοί απαλλάχθηκαν.



Οριστικά για κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος παραπέμπονται να δικαστούν 21 κατηγορούμενοι για την πυρκαγιά ,που άφησε πίσω της 103 νεκρούς, πάνω από 30 τραυματίες και τεράστιες καταστροφές στο Μάτι στις 23 Ιουλίου 2018, σύμφωνα με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών

Οι εφέτες ομονοώντας με τον Εισαγγελέα Εφετών Παναγιώτη Μεϊδάνη, που άσκησε έφεση κατά του βουλεύματος που εξέδωσε τον περασμένο Απρίλιο το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών , κρίνουν ότι για την τραγωδία πρέπει να λογοδοτήσουν για κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος οι 21 κατηγορούμενοι απορρίπτοντας την αναβάθμιση της κατηγορίας για πέντε, κατά τον επίμαχο χρόνο,στελέχη της Πυροσβεστικής με το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης σε κίνδυνο, που ζητούσαν οι Πρωτοδίκες.

Με το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών διατάσσεται η παραπομπή σε δίκη των 21 για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή δια παραλείψεως από υπόχρεους και μη, αλλά και της πρόκλησης σωματικών βλαβών κατά συρροή.

Ανάμεσα σε εκείνους που οι Εφέτες "δείχνουν" εδώλιο είναι η πρώην περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου καθώς και πρώην Δήμαρχοι της περιοχής, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη της Υπηρεσίας , υψηλόβαθμα στελέχη της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, αλλά και ο 72χρονος που προκάλεσε την έναρξη της πυρκαγιάς στο Νταού Πεντέλης ο οποίος κατηγορείται για εμπρησμό από αμέλεια.

Με το βούλευμα τους τα μέλη του Συμβουλίου Εφετών επικαλούμενα τα στοιχεία της ογκώδους δικογραφίας "χρεώνουν" τα τότε στελέχη των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών ανετοιμότητα, μη άμεση επέμβαση με χρήση κάθε μέσου , καθυστερημένη κινητοποίηση όλων των δυνατοτήτων, τόσο σε επίπεδο πρόληψης, όσο και περιστολής των συνεπειών της μεγάλης φωτιάς με έγκαιρη εκκένωση οικισμών και κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την διάσωση πολιτών σε ανάγκη.

Η έφεση του κ. Μεϊδάνη που έφερε την υπόθεση στο Συμβούλιο Εφετών , αφορούσε το σκέλος του πρώτου βουλεύματος περί αναβάθμισης της κατηγορίας για πέντε αξιωματικούς της Πυροσβεστικής, για την οποία ο Εισαγγελέας θεώρησε ότι πάσχει από απόλυτη ακυρότητα. Διαφωνούσε επίσης ο Εισαγγελέας Εφετών και ως προς την απαλλαγή κατηγορουμένων από το χώρο της Αστυνομίας αλλά και αντιδημάρχους εκφράζοντας τη θέση ότι για κάποιους εξ αυτών προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις και πρέπει να δικαστούν.

Το δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε τελικά πως τρεις αστυνομικοί δεν θα πρέπει να παραπεμφθούν σε δίκη, κρίνοντας επαρκείς τις εξηγήσεις που έδωσαν στο πλαίσιο της έρευνας.

