Τσίπρας για ΝΑΤΟ: Οι τελευταίες εξελίξεις ενέχουν “σοβαρότατους κινδύνους” για την Ελλάδα

Τη ανησυχία του για τα όσα διαδραματίζονται στη Σύνοδο Κορυφής των χωρών του ΝΑΤΟ εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ από το βήμα της Βουλής.



Τη "μεγάλη ανησυχία" του για τα όσα διαδραματίζονται κατά τη Σύνοδο Κορυφής των χωρών του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη, σχετικά με την Τουρκία εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας από το βήμα της Βουλής.

Μιλώντας στο πλαίσιο της συζήτησης για το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για τις ΑΠΕ, ο Αλ. Τσίπρας θέλησε να ξεκινήσει την παρέμβασή του με σχόλιο για τα εθνικά θέματα που έχουν ανακύψει στη Μαδρίτη και που, όπως είπε, "ενέχουν σοβαρότατους κινδύνους για την εθνική μας κυριαρχία, για την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή και για τη διεθνή θέση της Ελλάδας".

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρθηκε σε σημερινή "επίσημη" ανακοίνωση των ΗΠΑ ότι τελικά "στηρίζουν τον "εκσυγχρονισμό" των τουρκικών F16, αλλά και στην υπογραφή μνημονίου μεταξύ Φινλανδίας, Σουηδίας και Τουρκίας, στο οποίο οι δύο χώρες "δεσμεύονται ότι- χωρίς περιορισμούς και προϋποθέσεις- θα πουλάνε όπλα στην Τουρκία".

"Είμαστε εξαιρετικά ανήσυχοι, γιατί η Τουρκία, χωρίς φυσικά να συμμετέχει στις κυρώσεις ενάντια στη Ρωσία, αναβαθμίζει δραματικά το ρόλο και τη θέση της στα διεθνή δρώμενα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τη στιγμή που κλιμακώνει τη ρητορική της έντασης και τις δημόσια εκφρασμένες αναθεωρητικές της βλέψεις στο Αιγαίο", δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, προσθέτοντας ότι "μέσα σε αυτό το κλίμα παράνομων διεκδικήσεων η Τουρκία όχι μόνο δεν πιέζεται να επανέλθει στο δρόμο της διπλωματίας, αλλά καταφέρνει να επιβάλει και να κατοχυρώσει επισήμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη λογική ενός Τουρκικού Αιγαίου".

Τέλος, εκφράζει την ανησυχία του "γιατί η ελληνική κυβέρνηση δεν δείχνει να είναι καθόλου ανήσυχη με όλα αυτά", αλλά "δηλώνει και ικανοποιημένη".

Η απάντηση του Γιάννη Οικονόμου

Δυστυχώς, δεν είναι η πρώτη φορά που ο κ. Τσίπρας διασπείρει ψέματα και διαβολές -από βήματος του Εθνικού Κοινοβουλίου μάλιστα- την ώρα που ο Πρωθυπουργός εκπροσωπεί την Ελλάδα σε κομβικής σημασίας Συνόδους στο εξωτερικό. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες απαιτούν, στους κρίσιμους καιρούς που ζούμε, σοβαρότητα και αρραγές εσωτερικό μέτωπο, ώστε να προαχθούν τα εθνικά μας συμφέροντα, και απορρίπτουν κατηγορηματικά την πολιτική μικρότητα του κ. Τσίπρα. Το σημερινό του παραλήρημα (στο οποίο σημειωτέον παρέστη μικρό μόνο μέρος των βουλευτών του) είναι σε πλήρη διάσταση με τη βούληση και την κρίση των Ελλήνων πολιτών, των εταίρων και των συμμάχων μας που βλέπουν ότι η διεθνής εκπροσώπηση της χώρας μας από τον Πρωθυπουργό και η διπλωματία που ασκεί η πατρίδα μας διασφαλίζουν τα εθνικά μας δίκαια στο ακέραιο και τα προάγουν πολλαπλώς. Για αυτό και οι πολίτες εμπιστεύονται τον Πρωθυπουργό σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα. Η τοξικότητα, τα ψέματα και η μικρότητα δεν θα μας παρασύρουν. Ούτε φυσικά θα μας κάνουν να ξεχάσουμε αυτά που ζούσε η χώρα τέτοιες μέρες πριν από επτά χρόνια. Δεν τα λησμονούμε όχι μόνο για τις τραγικές συνέπειες που είχαν για το λαό μας, αλλά κυρίως διότι οι πρωταγωνιστές του 2015 παραμένουν αμετανόητοι, ίδιοι και απαράλλαχτοι.

