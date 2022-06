Κοινωνία

Πυροσβεστική: Εκατοντάδες δασικές πυρκαγιές από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου

Πόσες είναι μέχρι στιγμής οι καταγεγραμμένες δασικές πυρκαγιές.

Περισσότερες από 1.800 δασικές πυρκαγιές έχει αντιμετωπίσει το Πυροσβεστικό Σώμα από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου μέχρι σήμερα ενώ μέσα στον Ιούνιο οι δασικές πυρκαγιές ανέρχονται σε 1057.

Όπως ανέφερε, σε ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε, ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, επιπυραγός Γιάννης Αρτοποιός, το Π.Σ από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου αντιμετώπισε 1.812 δασικές πυρκαγιές και ταυτόχρονα το ίδιο χρονικό διάστημα 3.462 πυρκαγιές σε αστικό περιβάλλον και 5.920 παροχές βοηθείας που αφορούσαν κυρίως σε διασώσεις, τροχαία ατυχήματα και απεγκλωβισμούς.

Τον μήνα Ιούνιο και μέχρι σήμερα αντιμετωπίστηκαν 1.057 δασικές πυρκαγιές και μόλις την τελευταία εβδομάδα 311 κυρίως σε Αττική, Στερεά και Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και Κεντρική Μακεδονία. Οι σοβαρότερες εκδηλώθηκαν στις 4 Ιουνίου στην περιοχή της ‘Ανω Γλυφάδας και στις 18 Ιουνίου στην Γάϊα Ευβοίας.

Και στις δύο περιπτώσεις ενεργοποιήθηκε το 112 για την προληπτική απομάκρυνση των πολιτών προς ασφαλή σημεία.

Κατά τη διάρκεια εκτεταμένων ελέγχων από την αρχή του έτους, σε όλη την επικράτεια επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα σε 641 περιπτώσεις λόγω μη τήρησης μέτρων πυρασφάλειας και πραγματοποιήθηκαν 300 προσαγωγές εκ των οποίων 120 αφορούν συλλήψεις για το αδίκημα του εμπρησμού.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, ο κ. Αρτοποιός, απηύθυνε έκκληση προς όλους να μην ανάβουν φωτιά στην ύπαιθρο για κανένα λόγο και να αποφεύγουν κάθε θερμή εργασία και κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά.

«Απευθύνουμε έκκληση προς όλους:

-Δεν ανάβουμε φωτιά στην ύπαιθρο για κανένα λόγο

-Αποφεύγουμε κάθε θερμή εργασία και κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά.

-Σε περίπτωση που αντιληφθούμε πυρκαγιά καλούμε αμέσως την Πυροσβεστική στον αριθμό 199. Καλέστε μας αμέσως. Μην υποθέσετε ότι έχει καλέσει κάποιος άλλος πριν από εσάς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ακόμη, όπως είπε, στη μάχη της δασοπυρόσβεσης συμβάλλουν τόσο θεσμικά όσο και ουσιαστικά με έμψυχο δυναμικό και υλικά μέσα όλες οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας, οι ένοπλες δυνάμεις, η ΕΛΑΣ, η δασική υπηρεσία, οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι εθελοντές του ΠΣ και οι εθελοντικές οργανώσεις της Πολιτικής Προστασίας.

«Το Πυροσβεστικό Σώμα εργάζεται νυχθημερόν για την ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας των πολιτών καθώς και για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας των δασικών οικοσυστημάτων. Πλέον βρισκόμαστε στην καρδιά της αντιπυρικής περιόδου, στατιστικά οι καιρικές συνθήκες που αναμένεται να επικρατήσουν τους επόμενους δύο μήνες θα ευνοούν την επέκταση των πυρκαγιών και θα δυσκολεύουν την άμεση αντιμετώπισή τους», υπογράμμισε.

Τέλος, σύμφωνα με ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, μέσα σε ένα 24ωρο έχουν εκδηλωθεί 38 δασικές πυρκαγιές, εκ των οποίων οι περισσότερες αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

