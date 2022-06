Πολιτική

Δημοσκόπηση MARC για τον ΑΝΤ1: Θα πάνε διακοπές οι Έλληνες φέτος;

Τι δείχνουν τα στοιχεία της δημοσκόπησης της ΜARC για τον ΑΝΤ1, σχετικά με τις διακοπές των Ελλήνων.

Το Β' Μέρος της μεγάλης μηνιαίας δημοσκόπησης της MARC για τον ΑΝΤ1, που παρουσίασε την Τετάρτη 29 Ιουνίου, το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Η ερευνα αφορούσε στις καλοκαιρινές διακοπές, και έδειξε στοιχεία για το πώς θα επιλέξουν να κάνουν τις διακοπές τους οι έλληνες, ανάλογα με το φύλο, την ηλικία και την περιοχή.

Πιο συγκεκριμένα, στην ερώτηση εάν θα πάνε διακοπές το καλοκαίρι, το 51,6% απάντησε αρνητικά με μόλις το 6,5% ναι πηγαίνει διακοπές περισσότερες ημέρες από ότι πέρισι.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία, το 64,9% στην ηλικιακή όμάδα 17-34 θα πάνε φέτος διακοπές, ενώ όσο αυξάνεται η ηλικιακή ομάδα, μειώνεται και το ποσοστό, με χαρακτηριστικό τους 65 και άνω που το 63,3 % δεν θα πάει διακοπές φέτος. Ακόμη μικρή είναι η διαφορά στο εάν θα πάει κανείς διακοπές ανάλογα με το φύλο του, καθώς το 52,5% των ερωτηθέντων ανδρών επιλέγει να κάνει διακοπές και το 50,6% των γυναικών αντίστοιχα.

Οι κάτοικοι της Αττικής φαίνεται να είναι εκείνοι που επιλέγουν να κάνουν διακοπές, με περίπου 6 στους δέκα, ενώ στην περιφέρεια, περίπου 4 στους δέκα επιλέγουν να κάνουν διακοπές.

Ακόμη, τα εξοχικά σπίτια και το σπίτι στο χωριό είναι τα πιο διαδεδομένα καταλύματα για να κάνει καποιος τις διακοπές του με ποσοστό 34,1%, ενώ δεύτερα έρχονται τα ενοικιαζόμενα δωμάτια με 27,3% και τρίτα τα ξενοδοχεία με 23,4%.





