Πολιτική

ΗΠΑ - F35: επίσημο αίτημα της Ελλάδας για την απόκτησή τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία του αιτήματος.

Το απόγευμα της Τετάρτης, υπογράφηκε επίσημα το αίτημα της Ελλάδας προς τις αρχές των ΗΠΑ για την απόκτηση των F35 και αναμένεται να σταλεί μέσα στις επόμενες ώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελλάδα ζητά να δεσμευτούν 20 αεροσκάφη F35, όπως είχε προαναγγείλει και ο πρωθυπουργός, και άλλα 20 υπό αίρεση.

Μάλιστα, οι διαδικασίες θα επιταχυνθούν καθώς μέσα στις επόμενες ημέρες η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας θα μεταβεί στις ΗΠΑ για να συζητήσουν το αίτημα αυτό.'

Σχετικά με είδηση που μεταδόθηκε απόψε ότι υπεγράφη το αίτημα της Ελλάδας προς τις ΗΠΑ για τα αεροσκάφη F35, κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι "είναι ζήτημα του υπουργείου 'Αμυνας και πρόκειται για μια διαδικασία που είναι δρομολογημένη εδώ και καιρό".

Οπως σημειώνουν, "πρόκειται για την υπογραφή και την αποστολή του Letter of Request (LoR) που είναι το πρώτο βήμα σε μια μακρά διαδικασία".

Ειδήσεις σήμερα:

Μαντάς: Η Μαρία Καρρά καταθέτει προσφυγή κατά της δήμευσης της περιουσίας

“Turkaegean”: ΕΔΕ διέταξε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Ναύπλιο - Τροχαίο: Αυτοκίνητο γκρέμισε μάντρα και έπεσε πάνω σε παρκαρισμένα (εικόνες)