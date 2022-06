Τοπικά Νέα

Ημαθία: αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του - νεκρός ο οδηγός

Πώς συνέβη το μοιραίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στον 51χρονο.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας στην Ημαθία.

Πιο συγκεκριμένα, ένα όχημα που οδηγούσε ένας 51χρονος εξετράπη της πορείας του για αδιευκρίνιστους μέχρι στιγμής λόγους, λίγο πριν τις 19:00, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Στο σημείο έσπευσαν 7 πυροσβέστες με 3 οχήματα και απεγκλώβισαν τον άτυχο άνδρα από το όχημα.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον άνδρα στο Νοσοκομείο Βέροιας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας για να συνδράμει στον απεγκλωβισμό του οδηγού και η Τροχαία της Βέροιας, η οποία απέκλεισε για λίγη ώρα την κυκλοφορία, μέχρι να απομακρυνθούν από το οδόστρωμα το όχημα και τα συντρίμμια. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξαγόταν για λίγη ώρα από παρακαμπτήριες οδούς, ενώ αυτή τη στιγμή διεξάγεται κανονικά, από τη μια λωρίδα κυκλοφορίας.

