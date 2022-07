Αθλητικά

Εθνική Μπάσκετ: Η 12αδα για τον αγώνα με την Μεγάλη Βρετανία

Οι "εκλεκτοί" του Δημήτρη Ιτούδη για την αναμέτρηση κόντρα στην Μεγάλη Βρετανία.



Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Δημήτρης Ιτούδης, επέλεξε τη δωδεκάδα της Εθνικής Ανδρών για την αναμέτρηση της Πέμπτης (30/6, 20::00) με τη Μεγάλη Βρετανία στη Λάρισα, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023.

Σε αυτή δεν θα βρίσκονται οι Κώστας Γόντικας, Γιάννης Κουζέλογλου και Νίκος Χουγκάζ.

Αναλυτικά η 12αδα:

Kώστας Παπανικολάου

Γιώργος Παπαγιάννης

Ιωάννης Παπαπέτρου

Γιαννούλης Λαρεντζάκης

Δημήτρης Αγραβάνης

Λεωνίδας Κασελάκης

Νίκος Γκίκας

Λευτέρης Μποχωρίδης

Κώστας Αντετοκούνμπο

Μιχάλης Λούντζης

Τάιλερ Ντόρσεϊ

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης