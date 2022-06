Κόσμος

Ρόμπερτ Κέλι: Σε κάθειρξη 30 ετών καταδικάστηκε ο σταρ της R&B

Ο Αμερικανός σταρ είχε κριθεί ένοχος για σεξουαλική εκμετάλλευση νέων γυναικών, ανδρών και εφήβων. Πώς αντέδρασε στο άκουσμα της ποινής.



Ο Αμερικανός σταρ της R&B, R. Kelly, που κρίθηκε ένοχος τον Σεπτέμβριο του 2021 από δικαστήριο της Νέας Υόρκης για σεξουαλική εκμετάλλευση νέων γυναικών, ανδρών και εφήβων, καταδικάστηκε σήμερα σε κάθειρξη 30 ετών.

Η ποινή αυτή επιβλήθηκε στον 55χρονο από το ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μπρούκλιν όπου διεξήχθη η δίκη του, πριν από εννέα μήνες.

Δημοσιογράφοι που βρίσκονταν μέσα στη δικαστική αίθουσα είπαν ότι ο τραγουδιστής του "I Believe I Can Fly" δεν είπε ούτε μία λέξη με το άκουσμα της ετυμηγορίας.

Η ομοσπονδιακή εισαγγελία είχε ζητήσει να του επιβληθεί ποινή κάθειρξης τουλάχιστον 25 ετών λόγω του «κινδύνου» που συνιστά ο Ρόμπερτ Κέλι, όπως είναι το πραγματικό όνομα του τραγουδιστή, για τα θύματά του και για την κοινή γνώμη. Υποστήριξε μάλιστα ότι πρόκειται για ένα «χειριστικό πρόσωπο που δεν έδειξε καμία μεταμέλεια και κανέναν σεβασμό για τον νόμο».

Στις έξι εβδομάδες της δίκης του, το περασμένο καλοκαίρι, κατέθεσαν εννέα γυναίκες και δύο άνδρες που τον κατηγόρησαν ότι τους κακοποίησε σεξουαλικά και περιέγραψαν τους βιασμούς, ενώ υποστήριξαν ότι τους εξανάγκαζε να παίρνουν ναρκωτικά και τους κρατούσε αιχμάλωτους. Ο Κέλι, που από την πλευρά του υποστήριζε ότι είχε πέσει θύμα βιασμού όταν ήταν οκτώ ετών, κρίθηκε ένοχος για όλες τις κατηγορίες: εκβιασμό, σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκου, απαγωγή, διακίνηση ανθρώπων, καταναγκαστική εργασία.

Κατά τη διάρκεια της δίκης του, δεν έδειξε κανένα συναίσθημα και όταν ανακοινώθηκε η ενοχή του περιορίστηκε να σκύψει το κεφάλι και να κλείσει τα μάτια.

Ο Κέλι κρατείται ήδη εν αναμονή μιας άλλης δίκης του στο Σικάγο, τον Αύγουστο.

Η δικηγόρος Γκλόρια Όλρεντ, που εκπροσωπούσε τρεις από τις ενάγουσες, είπε ότι η σημερινή απόφαση, μία ημέρα μετά από εκείνη της Γκισλέιν Μάξγουελ που καταδικάστηκε σε κάθειρξη 20 ετών για διακίνηση ανηλίκων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευσή τους από τον φίλο της, τον θανόντα χρηματιστή Τζέφρι Επστάιν, θα πρέπει να αποτελέσουν «παράδειγμα για τις διασημότητες που εκμεταλλεύονται τη φήμη τους για να μετατρέπουν τους θαυμαστές τους σε θηράματα».

