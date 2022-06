Αθλητικά

Μεσογειακοί Αγώνες - Πρεβολαράκη: Χρυσό μετάλλιο στην πάλη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το δεύτερο μετάλλιο για την ελληνική αποστολή στην διοργάνωση, κατέκτησε η αθλήτρια της πάλης.

Η Μαρία Πρεβολαράκη κατάκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 53κ. της ελευθέρας πάλης, στους 19ους Μεσογειακούς αγώνες. που διεξάγονται στο Οράν της Αλγερίας. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια απέκλεισε στα προημιτελικά την Γαλλίδα Λουτενάουερ. Ούτε στον ημιτελικό συνάντησε ιδιαίτερη αντίσταση από την Ισπανίδα Ρουέδα Φλόρες. Στον τελικό της κατηγορίας της αντιμετώπισε την Τουρκάλα Γετγκίλ, της οποίας επιβλήθηκε με 3-1 φτάνοντας στο χρυσό μετάλλιο.