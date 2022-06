Κόσμος

Διεθνής Αμνηστία - Μαριούπολη: ο βομβαρδισμός θεάτρου ήταν “ξεκάθαρο” έγκλημα πολέμου

Που καταλήγει η έρευνα του διεθνούς οργανισμού, στην οποία περιλαμβάνονται αναφορές από δεκάδες μάρτυρες και άλλα δεδομένα.

Η μη κυβερνητική οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Διεθνής Αμνηστία συμπέρανε, έπειτα από εκτενή έρευνά της, ότι ο βομβαρδισμός θεάτρου τη 16η Μαρτίου στη Μαριούπολη, στη νότια Ουκρανία, την ευθύνη για τον οποίο προσάπτει στον ρωσικό στρατό, αποτελούσε έγκλημα πολέμου.

Η οργάνωση συγκέντρωνε επί τρεις μήνες στοιχεία για το επεισόδιο και παρουσιάζει τα ευρήματά της σε έκθεση που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα.

Στα στοιχεία συμπεριλαμβάνονται δηλώσεις 52 αυτοπτών μαρτύρων, 28 από τους οποίους βρίσκονταν μέσα στο θέατρο ή στη συνοικία όταν έγινε ο βομβαρδισμός.

«Έπειτα από μήνες εντατικής έρευνας, ανάλυσης δορυφορικών εικόνων και συνεντεύξεων με δεκάδες αυτόπτες μάρτυρες, συμπεράναμε ότι το πλήγμα ήταν ξεκάθαρα έγκλημα πολέμου που διαπράχθηκε από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις», συνόψισε η Ανιές Καλαμάρ, η Γενική Γραμματέας της Διεθνούς Αμνηστίας.

Η ΜΚΟ θεωρεί σχεδόν απόλυτα σίγουρο πως ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη έριξαν δύο βόμβες 500 κιλών στο κτίριο, που χρησιμοποιούσαν ως καταφύγιο άμαχοι, τη 16η Μαρτίου. Αναφέρει ότι τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν βαριά.

Ο αριθμός των θυμάτων στον οποίο αναφέρεται η Αμνηστία είναι πολύ χαμηλότερος από αυτόν που είχαν δώσει οι ουκρανικές αρχές, που μίλαγαν για τουλάχιστον 300 νεκρούς. Η οργάνωση εξηγεί πως μεγάλος αριθμός αμάχων έφυγε από το θέατρο τις ημέρες πριν από την επίθεση.

Οι περισσότεροι από όσους έμειναν είχαν καταφύγει στο υπόγειο ή άλλα προστατευμένα τμήματα του κτιρίου με αποτέλεσμα να μην σκοτωθούν από τις εκρήξεις, εξηγείται στην έκθεση.

Ειδικοί που συμβουλεύτηκε η ΜΚΟ είπαν ότι η υπόθεση που διατύπωσε η Μόσχα, ότι έγινε έκρηξη στο εσωτερικό του θεάτρου που προκάλεσαν ουκρανοί ακροδεξιοί δεν στέκει και ότι οι ζημιές οφείλονταν σε αεροπορικό βομβαρδισμό. Ήδη τότε οι αιθέρες της Μαριούπολης βρίσκονταν «υπό ρωσικό έλεγχο» και δεν επιχειρούσαν ουκρανικά στρατιωτικά αεροσκάφη στην περιοχή, σύμφωνα με την Αμνηστία.

Η οργάνωση υπενθυμίζει πως μπροστά στο κτίριο ήταν γραμμένη, με μεγάλα λευκά γράμματα ώστε να είναι ορατή από τον αέρα, η λέξη «παιδιά», στα ρωσικά.

Χιλιάδες άμαχοι πιστεύεται ότι σκοτώθηκαν στους ακατάπαυστους βομβαρδισμούς κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της Μαριούπολης από τον ρωσικό στρατό, επιχείρησης που τερματίστηκε στα μέσα Μαΐου, όταν καταλήφθηκαν οι τελευταίες ουκρανικές θέσεις.

