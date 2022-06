Αθλητικά

Παπέ Σεϊκ Ντιοπ: Στον Άρη ο Σενεγαλέζος και επίσημα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για δύο χρόνια ο Σενεγαλέζος διεθνής θα είναι στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του 24χρονου διεθνή Σενεγαλέζου μέσου, Παπέ Σεϊκ Ντιοπ Γκουέι (Pape Cheikh Diop Gueye), ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση των «κιτρινόμαυρων», ο Παπέ Σεϊκ γεννήθηκε στις 8 Αυγούστου 1997 στο Ντακάρ. Συνέδεσε το όνομά του με την ισπανική Θέλτα και τη γαλλική Λυών, ενώ τη σεζόν 2020-’21 φόρεσε τη φανέλα της γαλλικής Ντιζόν. Ο Παπέ Σεϊκ είναι διεθνής τόσο με την εθνική ομάδα της Σενεγάλης όσο και με τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα U18, U19, U21.

Στις πρώτες του δηλώσεις στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ Άρης, το δεύτερο απόκτημα της ομάδας του Χερμάν Μπούργος κατά τη θερινή μεταγραφική περίοδο μετά τον Μάρβιν Πίρσμαν, τόνισε: «Έμαθα πολλά για τον Άρη πριν αποφασίσω να έρθω. Ξέρω ότι έρχομαι σ’ ένα από τα κορυφαία κλαμπ της Ελλάδας, που τα τελευταία χρόνια εξελίσσεται. Έκανα μία βόλτα στο γήπεδο και πραγματικά ενθουσιάστηκα. Περιμένω να παίξω μπροστά στον κόσμο μας και υπόσχομαι ότι θα δίνω τα πάντα σε κάθε παιχνίδι. Θα βοηθήσω από τη μεριά μου να ανεβάσουμε τον Άρη ένα σκαλί πιο ψηλά τη νέα σεζόν».

Ειδήσεις σήμερα:

Βοιωτία: βρέθηκε νεκρός στο φράγμα Μαυρογείας

Power Pass: ποιοι πρέπει να κάνουν νέα αίτηση

Λιβύη: Πέθαναν από δίψα, ενώ διέσχιζαν την έρημο