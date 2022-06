Κοινωνία

Παπαδόπουλος: Η Πισπιρίγκου θρηνεί για τρία παιδιά - Δεν έχει σχέση με τους θανάτους τους

Τι λέει στον ΑΝΤ1 ο δικηγόρος της Ρούλας Πισπιρίγκου, για την κατάθεση που θα δώσει ως ύποπτη για τις δολοφονίες Μαλένας και Ίριδας, η 33χρονη, που είναι ήδη προφυλακισμένη για τον θάνατο της Τζωρτζίνας.

Ο συνήγορος της προφυλακισμένης ως παιδοκτόνου, κατηγορούμενης για τον θάνατο της 9χρονης Τζωρτζίνας, η οποία καλείται να καταθέσει ως ύποπτη για τους φόνους της Μαλένας και της Ίριδας, μίλησε το πρωί της Πέμπτης στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Όπως είπε ο Όθωνας Παπαδόπουλος, «σήμερα θα επιδοθεί στην Ρούλα Πισπιρίγκου η κλήτευση για κατάθεση, ως ύποπτης για τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας και σήμερα θα γίνει η λήψη αντιγράφων του φακέλου για να έχουμε ιδία αντίληψη για το τι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα από όσα ακούγονται τον τελευταίο καιρό».

«Θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις, αφού μελετήσουμε τι αποδεικτικό υλικό έχει συγκεντρωθεί για την υπόθεση. Σαφέστατα θα ζητήσουμε προθεσμία. Θα ετοιμάσουμε υπόμνημα που θα καταθέσουμε και θα είμαστε στην διάθεση των Αρχών για διευκρινίσεις και απαντήσεις, εάν χρειαστεί», επεσήμανε ο κ. Παπαδόπουλος.

Ο δικηγόρος υπερασπίστηκε την πελάτισσα του, λέγοντας πως «η ίδια βιώνει καθημερινά καθεστώς διαπόμπευσης».

Σε ότι αφορά τους θανάτους των τριών κοριτσιών και όσα υποστηρίζει η Ρούλα Πισπιρίγκου, ο κ. Παπαδόπουλος μετέφερε πως «από την πρώτη στιγμή είναι ακλόνητη και αμετακίνητη η θέση της ό,τι δεν το έχει κάνει και δεν έχει καμία σχέση με αυτό που συνέβη στα παιδιά της. Θρηνεί για τα τρία παιδιά που έχασε. Ποτέ δεν θα μπορούσε να τους κάνει κακό».





