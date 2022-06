Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοιός: Επιβεβαιώθηκε η πρώτη μόλυνση ανθρώπου από γάτα

Πώς κατέληξαν στο συμπέρασμα αυτό οι επιστήμονες.

Επιστήμονες στην Ταϊλάνδη ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν το πρώτο στον κόσμο πειστικό περιστατικό ανθρώπου, μιας κτηνίατρου, που μολύνθηκε με κορονοϊό από μια γάτα φορέα του ιού. Προηγούμενες έρευνες είχαν δείξει ότι οι γάτες μπορούν να μολύνουν άλλα ζώα, αλλά τώρα φαίνεται πως επιβεβαιώθηκε η πρώτη περίπτωση μετάδοσης από γάτα σε άνθρωπο.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου "Πρίγκηπας της Σόνγκλα", οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό λοιμωξιολογίας "Emerging Infectious Diseases" του CDC των ΗΠΑ, σύμφωνα με το "Nature" και τη βρετανική "Independent", ανέφεραν ότι όλα ξεκίνησαν όταν ένας πατέρας και ο γιος του που είχαν διαγνωστεί θετικοί με κορονοϊό, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο σε πτέρυγα απομόνωσης ενός πανεπιστημιακού νοσοκομείου, παίρνοντας μαζί τους και τη δεκάχρονη γάτα τους, η οποία εστάλη στην κτηνιατρική κλινική για εξέταση. Εκεί φταρνίστηκε στο πρόσωπο μιας κτηνιάτρου, η οποία, αν και φορούσε μάσκα και γάντια, μετά από μερικές μέρες εμφάνισε συμπτώματα Covid-19 (πυρετό, βήχα κλπ), χωρίς καμία στενή επαφή της να έχει μολυνθεί από κορονοϊό.

Η γενετική ανάλυση που ακολούθησε, έδειξε ότι τόσο η γάτα όσο και οι τρεις άνθρωποι (πατέρας, γιός και κτηνίατρος) είχαν μολυνθεί από την ίδια παραλλαγή του ιού, η οποία μάλιστα εκείνη την εποχή δεν ήταν εξαπλωμένη στον τοπικό πληθυσμό.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι "βρήκαμε στοιχεία πως οι γάτες μπορούν να μεταδώσουν την λοίμωξη από ιό SARS-CoV-2 στους ανθρώπους. Όμως η πιθανότητα τέτοιας μετάδοσης είναι σχετικά ασυνήθης". Όπως είπαν, είναι αξιοσημείωτο ότι χρειάστηκε να περάσει τόσος καιρός εν μέσω πανδημίας για να επιβεβαιωθεί ότι είναι δυνατό μια γάτα να μολύνει έναν άνθρωπο με κορονοϊό.

Μέχρι σήμερα έχουν αναφερθεί διεθνώς μερικές δεκάδες περιπτώσεις γατών μολυσμένων με Covid-19, αλλά η μετάδοση σε άνθρωπο θεωρείτο απλώς πιθανή. Οι γάτες πάντως δεν έχουν μεγάλο ιικό φορτίο του ιού και δεν έχουν μολυσματικότητα για περισσότερες από λίγες μέρες.

