Πούτιν για ΝΑΤΟ: απάντηση με το “ίδιο νόμισμα” αν αναπτύξει υποδομές σε Σουηδία - Φινλανδία

Ο Ρώσος πρόεδρος απειλεί ευθέως και καταγγέλει ιμπεριαλιστικές φιλοδοξίες του ΝΑΤΟ.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να προκύψουν «εντάσεις» στη σχέση της Μόσχας με τη Φινλανδία και τη Σουηδία, μετά την απόφαση των δύο χωρών να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, όπως μεταδίδουν τα πρακτορεία Interfax και Ria.

Η Ρωσία, είπε ο Πούτιν, θα είναι αναγκασμένη να απαντήσει με το ίδιο νόμισμα εάν αναπτυχθούν υποδομές του ΝΑΤΟ στις δύο σκανδιναβικές χώρες, καταγγέλλοντας τις "ιμπεριαλιστικές φιλοδοξίες" του ΝΑΤΟ, το οποίο επιδιώκει «να επιβεβαιώσει την ηγεμονία του», όπως είπε.

Ο Ρώσος πρόεδρος επέμεινε ότι οι ρωσικές δυνάμεις προχωρούν στην Ουκρανία και πετυχαίνουν τους στόχους τους. Σύμφωνα με το Interfax, είπε ότι οι στόχοι αυτής της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», όπως την αποκαλεί η Μόσχα, δεν έχουν αλλάξει, όμως «μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές τακτικές». Ο απώτατος στόχος, συνέχισε, είναι «να απελευθερωθεί» το Ντονμπάς και να λάβει εγγυήσεις ασφαλείας.

Πρόσθεσε ότι δεν έχει κανένα νόημα να ορίσει μια ημερομηνία λήξης για την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» ενώ επανέλαβε, σχολιάζοντας το πυραυλικό πλήγμα σε ένα ουκρανικό εμπορικό κέντρο στην πόλη Κρεμεντσούκ, ότι η Ρωσία δεν χτυπάει πολιτικούς στόχους.?

