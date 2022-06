Κοινωνία

Καταγγελία 19χρονης για βιασμό από οδηγό ταξί

Τι υποστηρίζει η κοπέλα πως συνέβη μέσα στο ταξί, στην διάρκεια της κούρσας. Διαφορετική εκδοχή δίνει ο αυτοκινητιστής.

Σήμερα το πρωί θα απολογηθεί ενώπιον της τακτικής Ανακρίτριας Ρόδου ένας 27χρονος Μαροκινός, κάτοικος Νορβηγίας, εις βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, κατόπιν καταγγελίας μιας 22χρονης Φινλανδέζας και χθες το πρωί αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου επιλήφθηκαν και δεύτερης υπόθεσης βιασμού με καταγγελλόμενο έναν οδηγό ταξί.

Την 29η Ιουνίου 2022, μια 19χρονη υπήκοος Νορβηγίας κατήγγειλε έναν 38χρονο ημεδαπό οδηγό ταξί για βιασμό.

Η 19χρονη ήλθε στο νησί προχθές το πρωί με 6 φίλες της και μίσθωσαν ένα σπίτι. Το βράδυ διασκέδασαν στην οδό Ορφανίδου, γνώρισε έναν Σουηδό, το όνομα του οποίου δεν γνωρίζει, και πήγαν στο διαμέρισμα του ένα Airbnb στην Ιαλυσό και είχαν ερωτική επαφή.

Ο ταξιτζής όταν μπήκαν από την οδό Ορφανίδου στο ταξί του της έδειξε την κάρτα του, ώστε εάν τον χρειαστεί να τον πάρει τηλέφωνο. Οπως είπε έβγαλε φωτογραφία την κάρτα. Ο Σουηδός του είπε να περιμένει κάτω από το διαμέρισμα του και μισή ώρα μετά την ολοκλήρωση της ερωτικής της συνεύρεσης μαζί του, η κοπέλα μπήκε στο ταξί και κάθισε στο μπροστινό κάθισμα. Κατέβηκε και ο Σουηδός κάθησε στο πίσω κάθισμα, τον άφησαν στην οδό Ορφανίδου και ο ταξιτζής κατευθύνθηκε ξανά στην Ιαλυσό για να την αφήσει σπίτι της.

Διατείνεται ότι στη διαδρομή άρχισε να την αγγίζει μέσα από την κοντή φούστα που φορούσε στα απόκρυφα σημεία της και σταμάτησε σε έναν παράδρομο την έβαλε στο πίσω κάθισμα και την βίασε. Υποστήριξε ότι ήταν μεθυσμένη και δεν αντέδρασε και ακολούθως την άφησε κοντά στο σπίτι της.

Ενημέρωσε τις φίλες της που εντόπισε μέσω εφαρμογής και κατήγγειλε τον ταξιτζή στην αστυνομία. Η 19χρονη υποστήριξε ότι δεν θυμάται πολλά από όσα έγιναν και ότι δεν άσκησε βία εις βάρος της, αλλά και ότι ήταν ουσιαστικά λιπόθυμη.

Ο ίδιος εξεταζόμενος αρνήθηκε κατηγορηματικά και με αγανάκτηση τα όσα του αποδίδει η αλλοδαπή τονίζοντας ότι η ίδια έπιασε το χέρι του και το έβαλε στα απόκρυφα της και ότι τον προκάλεσε ερωτικά. Οτι έγινε μεταξύ τους έγινε με την συναίνεση και την προτροπή της, όπως είπε, ενώ τόνισε επιπλέον ότι η ίδια δήλωσε ότι δεν επιθυμεί την ποινική του δίωξη.

Χθες το μεσημέρι ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον της Εισαγγελέως Υπηρεσίας, που τον άφησε ελεύθερο και παρήγγειλε τη διενέργεια περαιτέρω προανάκρισης στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου.

