Πούτιν κατά G7 για τις... γυμνόστηθες φωτογραφίες!

Τι είπε ο Πρόεδρος της Ρωσίας, απαντώντας σε σχόλια ηγετών της ομάδας των G7.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είπε σαρκαστικά χθες Τετάρτη ότι θα ήταν «αηδιαστικό» το θέαμα αν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των κρατών της Ομάδας των Επτά (G7) πιο βιομηχανικά ανεπτυγμένων χωρών του κόσμου γδύνονταν στην πρόσφατη σύνοδό τους.

Κάποιοι από τους επτά ηγέτες ακούστηκαν να αστειεύονται μπροστά στις κάμερες την Κυριακή για την... τάση του κ. Πούτιν να φωτογραφίζεται γυμνόστηθος, καθώς πόζαραν για να απαθανατιστούν στο Σλος Έλμαου.

Καθισμένος μαζί με τους άλλους ηγέτες σε στρογγυλό τραπέζι, ο Βρετανός Πρωθυπουργός διερωτήθηκε αν έπρεπε να συνεχίσουν να φοράνε τα σακάκια τους ή μήπως θα όφειλαν να επιδείξουν «τους θώρακές τους», προτού προσθέσει «πρέπει να δείξουμε πως είμαστε σκληρότεροι από τον Πούτιν».

Ο Καναδός Πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό υπερθεμάτισε, λέγοντας πως θα έπρεπε να καβαλήσουν «άλογα γυμνόστηθοι» γι’ αυτό, παραπέμποντας στις εξεζητημένες, προσεκτικά σκηνοθετημένες φωτογραφίσεις του ρώσου αρχηγού του κράτους: σε μια από αυτές, το 2009, εικονιζόταν ακριβώς να ιππεύει γυμνόστηθος.





«Δεν ξέρω πώς ήθελαν να γδυθούν, πάνω ή κάτω από τη μέση, πάντως θα ήταν αηδιαστικό το θέαμα ούτως ή άλλως, κατά τη γνώμη μου», ανταπάντησε ο κ. Πούτιν μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Τουρκμενιστάν.

Δεν δίστασε να προσθέσει πως θα συμβούλευε τους ηγέτες της G7 να πίνουν λιγότερο και να αθλούνται περισσότερο για να επιτύχουν αρμονία νου και σώματος, κατά το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

