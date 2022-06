Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - 4η δόση εμβολίου: Διευκρινίσεις μετά τις αντιδράσεις

Έκτακτη ενημέρωση για τον εμβολιασμό από την Μαρία Θεοδωρίδου και τον Μάριο Θεμιστοκλέους.



Διευκρινίσεις και εξηγήσεις στους πολίτες για την 4η δόση εμβολίου κατά του κορονοϊού θα δώσουν σήμερα το απόγευμα η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου και ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, μετά τις αντιδράσεις από γιατρούς, τις διαφορετικές απόψεις του Ηλία Μόσιαλου και άλλων, που προκάλεσε το άνοιγμα της πλατφόρμας για τους 30 – 59 ετών.



Η ενημέρωση για το Εθνικό Σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης έναντι της νόσου COVID-19 θα γίνει σήμερα στις 18.00 στο Υπουργείο Υγείας.

Τη Δευτέρα 27/6 άνοιξε η πλατφόρμα για την 4η δόση για την ηλικιακή ομάδα 30-59 όμως, έντονες αντιρρήσεις εξέφρασαν αρκετοί επιστήμονες, ενώ οι πολίτες έχουν ερωτηματικά και καμία σαφή οδηγία για το αν, ποιοι και γιατί να κάνουν ένα ακόμα εμβόλιο.

Θέση στο ζήτημα της 4ης δόσης του εμβολίου για τον κορονοϊό πήρε ο Ηλίας Μόσιαλος, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι η εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού δεν συνοδεύεται από την αναγκαία τεκμηρίωση.



Ο καθηγητής της Πολιτικής της Υγείας στο LSE, τόνισε ακόμα ότι «εφόσον δεν υπάρχουν επαρκή επιστημονικά δεδομένα τότε δεν θα έπρεπε να γίνει και η σχετική εισήγηση αυτή τη χρονική περίοδο».



Από την πλευρά του, ο καθηγητής Πνευμονολογίας, Νίκος Τζανάκης, ανέφερε πως «δεν μπορείς σε κάποιον που είναι 30, 40, 50 χρονών και δεν έχει προβλήματα υγείας, ενώ έχει εμβολιαστεί με 3 δόσεις, ή έχει νοσήσει, να του πεις χωρίς επιστημονικές ενδείξεις να εμβολιαστεί με την 4η δόση. Μια ιατρική πράξη, όσο αθώα και αν είναι, όταν γίνεται χωρίς ωφέλεια δεν μπορεί να αποτελεί σύσταση των γιατρών».

