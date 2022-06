Πολιτική

Σύνοδος ΝΑΤΟ: Τα τουρκικά ΜΜΕ “βλέπουν” νίκη Ερντογάν

O φιλοκυβερνητικός Τύπος πανηγυρίζει ενώ η αντιπολίτευση θεωρεί ότι εξαπατήθηκε η Τουρκία πάλι. «Στο μάτι» των τουρκικών ΜΜΕ και το αίτημα της Ελλάδας για F-35.



Για δεύτερη μέρα πανηγυρίζει ο φιλοκυβερνητικός Τύπος μιλώντας για νίκη του Ταγίπ Ερντογάν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, από την άλλη η αντιπολίτευση θεωρεί ότι εξαπατήθηκε η Τουρκία πάλι. Κατηγορεί μάλιστα τον Τούρκο Πρόεδρο ότι ενώ στην Τουρκία φώναζε, πήγε στη Σύνοδο και δεν είπε λέξη.

«Η Τουρκία κέρδισε» γράφει η Χουριέτ, η Σαμπάχ σημειώνει ότι «ο Ερντογάν επιστρέφει σπίτι του με τη νίκη» και Τζουμχουριέτ αναφέρει πως «στην Τουρκία βρόντηξε, στην Μαδρίτη σιώπησε».

Την ίδια ώρα, η Σοζτζού αναφέρει ότι «μας εξαπάτησαν πάλι, ας μην υπάρξει επεισόδιο» και σημειώνει θέτοντας δυο ερωτήματα «αν η Σουηδία και η Φινλανδία δεν εφαρμόσει τη συμφωνία για τον αγώνα της τρομοκρατίας τί θα γίνει; Θα βγει πάλι ο Ερντογάν και θα παραδεχτεί ότι ‘μας εξαπάτησαν;»

Ωστόσο, η Τουρκίγε σημειώνει ότι «το δικαίωμα μας για βέτο είναι στην τσέπη» και προσθέτει «η κάθε χώρα έχει 8 μήνες μπροστά της. Η Τουρκία έχει ακόμη τα ατού στο χέρι της. Εάν δεν τηρηθούν οι υποσχέσεις μπορεί η Τουρκία να το μπλοκάρει»

«Νικητής της Συνόδου ο Ερντογάν» γράφει η Ακσάμ και η Μιλλιέτ «Έγινε Σύνοδος Τουρκίας»

Την ίδια ώρα, ο Σονέρ Γιάλτσιν της Τζουμχουιριέτ σε άρθρο του γράφει: «Να ρωτήσω κάτι προκλητικό. Έχουν υποσχεθεί στον Ερντογάν πλήρη στήριξη για την υποψηφιότητά του στις εκλογές του 2023;»

Στον τουρκικό Τύπο και το θέμα για τα F-35

Εν τω μεταξύ, παντού στον τουρκικό τύπο βρίσκεται και τo θέμα της επιστολής της Ελλάδας στις ΗΠΑ για μαχητικά F-35. Συγκεκριμένα τα τουρκικά μέσα αναφέρουν ότι η Ελλάδα υπέγραψε το επίσημο αίτημα για αγορά μαχητικών αεροσκαφών F-35 και το διαβίβασε στις αρχές των ΗΠΑ

Παράλληλα, σημειώνουν ότι στις ειδήσεις στα ελληνικά ΜΜΕ αναφέρθηκε ότι η Ελλάδα υπέγραψε επιστολή αιτήματος για την αγορά 40 μαχητικών αεροσκαφών F-35, εκ των οποίων τα 20 είναι σίγουρα και τα άλλα 20 υπό όρους, και την έστειλε στις αμερικανικές αρχές, που είχε προαναγγείλει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τις επόμενες ημέρες αναφέρθηκε ότι στελέχη του ελληνικού υπουργείου Άμυνας αναμένεται να επιταχύνουν τη διαδικασία της προμήθειας με επίσκεψη στις ΗΠΑ.

Για την είδηση για το αίτημα της Ελλάδας για αγορά αεροσκαφών F-35 στις ΗΠΑ, κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι «αυτό είναι ένα θέμα του υπουργείου Άμυνας και μια μακροχρόνια διαδικασία. Η υπογραφή και η αποστολή της επιστολής αίτησης είναι το πρώτο βήμα σε μια μακρά διαδικασία», αναφέρεται επίσης.

