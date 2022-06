Πολιτική

Κυπριακό - Αναστασιάδης σε Ερντογάν: Έτοιμος για επανάληψη των διαπραγματεύσεων

Τι απάντησε ο Τούρκος πρόεδρος στον Νίκο Αναστασιάδη στο τετ α τετ που είχαν στο δείπνο εργασίας στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ.



Τετ α τετ με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, στο δείπνο εργασίας της ευρωατλαντικής συμμαχίας, που φιλοξένησε στη Μαδρίτη ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ.

Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου της Κύπρου Μάριου Πελεκάνου, ο κ. Αναστασιάδης δήλωσε προς τον κ. Ερντογάν την ετοιμότητά του για επανάληψη των διαπραγματεύσεων για διευθέτηση του Κυπριακού υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και επανέλαβε πως ο ίδιος είναι πάντοτε έτοιμος να προσέλθει σε συνομιλίες, με στόχο τη διευθέτηση ενός χρονίζοντος προβλήματος, η επίλυση του οποίου θα είναι επωφελής για την Κύπρο και όλους τους Κύπριους, καθώς και για τη σταθερότητα και ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και για τις σχέσεις ΕΕ -Τουρκίας.

Οπως αναφέρουν κυπριακές κυβερνητικές πηγές, ο Τούρκος Πρόεδρος απάντησε στον Πρόεδρο Αναστασιάδη ότι και οι δύο πλευρές έχουν καταθέσει τις θέσεις τους και θα ήταν σωστό να γίνει μια προσπάθεια με την Τ/κ ηγεσία να βρεθεί ένα κοινό σημείο για να επαναρχίσει ο διάλογος.

