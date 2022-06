“Το Πρωινό” - Χειλάκης για Λιγνάδη: αν δεν ζητήσεις να κρεμαστεί στο Σύνταγμα, είσαι…

Life

Γιατί στράφηκε κατά του Αλέξη Κούγια για την στάση του στην δίκη. Τι είπε ο πρωταγωνιστής για την συμμετοχή του στον γ’ κύκλο της σειράς “Άγριες Μέλισσες”.

Για την συμμετοχή του στην σειρά εποχής του ΑΝΤ1, «Άγριες Μέλισσες», που ολοκληρώνει τον κύκλο της με το τέλος της τρίτης σεζόν, μίλησε ο Αιμίλιος Χειλάκης, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως είπε ο πρωταγωνιστής που υποδύεται τον Ακύλα Μεγαρίτη, «ήταν ένας πολύ ωραίος χειμώνας, είμαι ευτυχής που τον έζησα, με εξαιρετικούς συναδέλφους σε μια σπουδαία σειρά, με έναν ρόλο - πρόκληση, είμαι ευτυχής που τον έζησα».

Ερωτηθείς για την δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη που κατηγορείται για βιασμούς ανήλικων και νεαρών αγοριών, ο Αιμίλιος Χειλάκης απάντησε πως «έχει φτάσει η ώρα να αποφανθεί η Δικαιοσύνη. Ότι και να ακουστεί, είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε ότι ακουστεί. Αν ο Δημήτρης έχει κάνει όλα αυτά που έχει κάνει, θα πρέπει να τιμωρηθεί. Αν δεν… πρέπει να αθωωθεί. Τόσο απλά είναι τα πράγματα».

Ο πρωταγωνιστής συμπλήρωσε «Θα περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου. Επιτέλους… για να σταματήσουν όλα τα υπόλοιπα από δίπλα, τα οποία δεν έκαναν καλό σε κανέναν. Και κάθε δήλωση που γίνεται για αυτό το ζήτημα είναι πολύ σκληρή και δύσκολη, γιατί αν δεν ζητήσεις “να κρεμαστεί στο Σύνταγμα”… (ενν: λέει ο κόσμος) “α, είσαι υπέρ του” και είναι πάρα πολύ άδικο».

Ακόμη, ο Αιμίλιος Χειλάκης στράφηκε κατά του Αλέξη Κούγια, λέγοντας «δεν έχω υπογράψει την επιστολή διαμαρτυρίας κατά του Αλέξη Κούγια, δεν ασχολήθηκα. Όμως, δεν ήταν άξια η υπεράσπιση του Αλέξη Κούγια. Με ενόχλησε ο τρόπος που διαχειρίστηκε τα φερόμενα ως θύματα του φερόμενου ως βιαστή».





