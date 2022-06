Κοινωνία

Δολοφονία Ζέμπερη: διακοπή στη δίκη

Για ποιον λόγο διακόπηκε η δίκη για τη δολοφονία της εφοριακου και πότε θα συνεχιστεί.

Διακοπή στη δίκη για τη δολοφονία της Δώρας Ζέμπερη, καθώς ένα από τα μέλη του δικαστηρίου βρέθηκε θετικό στον κορονοϊό.

Η δίκη σε δεύτερο βαθμό για την άγρια δολοφονία της εφοριακού, θα συνεχιστεί στις 3 Οκτωβρίου, όποτε η εισαγγελέας θα προτείνει επί της ενοχής ή όχι του κατηγορούμενου η εισαγγελέας.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος επέλεξε και σήμερα να μην προσέλθει στο δικαστήριο, αλλά να εκπροσωπηθεί από τη συνήγορο του, πρωτόδικα έχει καταδικαστεί σε δυο φορές ισόβια.

Οι οικογένεια της άτυχης γυναίκας, είχε τονίσει πριν λίγο καιρό πως πρέπει να διενεργηθεί ενδελεχής έρευνα, καθώς, όπως είπαν, δεν πιστεύουν ότι ο δράστης έκανε τέτοια επίθεση με στόχο να πάρει την τσάντα για να αγοράσει ναρκωτικά. Οι συγγενείς της εφοριακού θεωρούν πως πρέπει να αναζητηθεί αλλού ο λόγος της θανατηφόρας επίθεσης, καθώς δεν αφορά «ληστεία μετά φόνου» αλλά δολοφονία.

