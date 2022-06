Κοινωνία

Πισπιρίγκου: Κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών στον Κορυδαλλό - Της επέδωσαν την κλήση

Οι αστυνομικοί της παρέδωσαν την κλήτευση για ανωμοτί κατάθεση. Καλείται να δώσει εξηγήσεις για τους θανάτους Ίριδας και Μαλένας.



Την πύλη των φυλακών Κορυδαλλού πέρασαν στελέχη του τμήματος Ανθρωποκτονιών προκειμένου να επιδώσουν την κλήση για ανωμοτί κατάθεση στην Ρούλα Πισπιρίγκου, που καλείται να δώσει εξηγήσεις για τους θανάτους των παιδιών της, Ίριδας και Μαλένας.

Λίγο μετά τις 11:30 κλιμάκιο του τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής πήγε στις φυλακές Κορυδαλλού και έδωσε στην Ρούλα Πισπιρίγκου το χαρτί της παραγγελίας για να δώσει ανωμοτί κατάθεση. Έχει πέντε ημέρες προθεσμία να δώσει κατάθεση ή να καταθέσει με υπόμνημα.

«Θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις, αφού μελετήσουμε τι αποδεικτικό υλικό έχει συγκεντρωθεί για την υπόθεση. Σαφέστατα θα ζητήσουμε προθεσμία. Θα ετοιμάσουμε υπόμνημα που θα καταθέσουμε και θα είμαστε στην διάθεση των Αρχών για διευκρινίσεις και απαντήσεις, εάν χρειαστεί», επεσήμανε, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο δικηγόρος της 33χρονης Όθωνας Παπαδόπουλος. Ο δικηγόρος υπερασπίστηκε την πελάτισσα του, λέγοντας πως «η ίδια βιώνει καθημερινά καθεστώς διαπόμπευσης».

Την Τετάρτη οι εισαγγελείς Αντώνης Ελευθεριάνος και Απόστολος Ανδρέου που εποπτεύουν την προκαταρκτική έρευνα, αφού αποτίμησαν το υλικό της δικογραφίας που σχηματίστηκε έδωσαν παραγγελία προς το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας ζητώντας να λάβουν ανωμοτί εξηγήσεις από την Ρούλα Πισπιρίγκου με την ιδιότητα της ύποπτης τέλεσης αξιοποίνων πράξεων.

