ΤτΕ: Στο 3,2% ο ρυθμός ανάπτυξης το 2022

Χαμηλώνει τον πήχη της ανάπτυξης για το 2022 η Τράπεζα της Ελλάδος. Το βασικό σενάριο για φέτος και οι προβλέψεις για το 2023. Αισιοδοξία Στουρνάρα.



Χαμηλώνει τον πήχη της ανάπτυξης για το 2022 η Τράπεζα της Ελλάδος. Το βασικό σενάριο της ΤτΕ για φέτος προβλέπει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να διαμορφωθεί στο 3,2% από 3,8% που ήταν η προγενέστερη πρόβλεψη. Όπως αναφέρεται στην Εκθεση Νομισματικής Πολιτικής που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, η αναθεώρηση αντανακλά την περαιτέρω αύξηση της αβεβαιότητας στην οικονομία, λόγω της συνεχιζόμενης πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, και την αύξηση του κόστους και των τιμών εν γένει.

Η ΤτΕ εκτιμά ότι οι προβλέψεις οικονομικής μεγέθυνσης του βασικού σεναρίου θα μπορούσαν διαμορφωθούν υψηλότερα του 3,2% εάν ο ισχυρός ρυθμός μεγέθυνσης του πρώτου τριμήνου συνεχιστεί και κατά τα επόμενα τρίμηνα του έτους. Ωστόσο, οι κίνδυνοι υπερισχύουν σε σχέση με τα θετικά ενδεχόμενα. Κίνδυνοι αποτελούν η περαιτέρω κλιμάκωση της γεωπολιτικής αστάθειας, η επιδείνωση του διεθνούς οικονομικού κλίματος, η διαταραχή στην προσφορά ενέργειας και η συνακόλουθη επιπλέον αύξηση των τιμών της.

Το 2023 ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να επιταχυνθεί στο 4,1%, ενώ και για το 2024 εκτιμάται σχετικά υψηλός, στο 3,6%, υπό την προϋπόθεση ότι η γεωπολιτική κρίση θα αποκλιμακωθεί έως το τέλος του 2022 και ότι οι τιμές της ενέργειας θα μειωθούν. Ωστόσο όπως αναφέρεται ο ρυθμός μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας μπορεί να επιβραδυνθεί περισσότερο σε περίπτωση (α) περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς αυτό θα οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση της αβεβαιότητας και ισχυρότερες και πιο επίμονες πληθωριστικές πιέσεις, (β) νέου κύματος της πανδημίας ή (γ) χαμηλού ποσοστού απορρόφησης κονδυλίων της ΕΕ στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Επιπροσθέτως, σε περίπτωση ταχείας και έντονης αυστηροποίησης της νομισματικής πολιτικής λόγω υψηλότερου του αναμενομένου πληθωρισμού ή/και μιας περαιτέρω επιδείνωσης της εμπιστοσύνης και κάμψης της δραστηριότητας στους βασικούς εμπορικούς εταίρους, θα μπορούσαν να παρατηρηθούν φαινόμενα στασιμοπληθωρισμού στην ελληνική οικονομία. Πρόσθετοι κίνδυνοι για την ελληνική οικονομία απορρέουν και από τις γεωπολιτικές εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η ΤτΕ επισημαίνει ότι η έξοδος από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας τον προσεχή Αύγουστο, η ανάληψη δράσης εκ μέρους της ΕΚΤ για την αποτροπή του κατακερματισμού των αγορών χρήματος και κεφαλαίων στην ευρωζώνη, η πρόσφατη αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης των ελληνικών ομολόγων από δύο διεθνείς οίκους, η πολύ θετική πορεία των ταξιδιωτικών εισπράξεων και η ανακοίνωση μεγάλων επενδύσεων στην Ελλάδα από σημαντικές εταιρίες του εξωτερικού αποτελούν αξιοσημείωτες εξελίξεις που ενισχύουν τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της οικονομίας. Σε κάθε περίπτωση, η διατήρηση της δυναμικής της ανάπτυξης το προσεχές διάστημα αποτελεί την κυριότερη πρόκληση που αντιμετωπίζει η οικονομική πολιτική.

Στην κατεύθυνση αυτή, ιδιαίτερα σημαντικό είναι το ευρωπαϊκό μέσο ανάκαμψης NextGenerationEU (NGEU) για την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων και την αύξηση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων με στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την πράσινη μετάβαση και την αύξηση της απασχόλησης. Καταλυτικό ρόλο για την επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας καλείται να διαδραματίσει ένα υγιές και ισχυρό εγχώριο τραπεζικό σύστημα, σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς φορείς. Ταυτόχρονα, ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η ανάσχεση των πληθωριστικών πιέσεων, προκειμένου να προστατευθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, αλλά και το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών. Η δημοσιονομική πολιτική θα πρέπει μεσοπρόθεσμα να εστιάσει στην επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων.

Αυτά τα στοιχεία της οικονομικής πολιτικής, πέρα από την ενίσχυση των μεσοπρόθεσμων προοπτικών, θα συμβάλουν και στην αναβάθμιση, σε επενδυτική βαθμίδα, της πιστοληπτικής αξιολόγησης των ελληνικών ομολόγων, αυξάνοντας έτσι την ανθεκτικότητα της οικονομίας σε μελλοντικές εξωγενείς διαταραχές. Για τις εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα η ΤτΕ αναφέρει ότι η κερδοφορία των πιστωτικών ιδρυμάτων στο πρώτο τρίμηνο του 2022 στηρίχθηκε κατά κύριο λόγο στα μη επαναλαμβανόμενα έσοδα, στη μείωση των λειτουργικών εξόδων καθώς και στη μείωση των πρόβλέψεων. Ταυτόχρονα επιδεινώθηκε ελαφρώς η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών. Η ΤτΕ εκτιμά ότι ο δείκτης των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων θα μειωθεί σε μονοψήφιο ποσοστό για το σύνολο του τραπεζικού τομέα μέχρι το τέλος του έτους.

Αισιοδοξία Στουρνάρα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας

Ο Διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας σε συνομιλία του με τους δημοσιογράφους με αφορμή την παράδοση της Έκθεσης Νομισματικής Πολιτικής της κεντρικής τράπεζας δήλωσε αισιόδοξος για την πορεία της ελληνικής οικονομίας.

«Είμαι αισιόδοξος για την πορεία της οικονομίας. Είναι μαξιλάρι ασφαλείας ο τουρισμός. Εκτιμώ πως τα έσοδα από τον τουρισμό θα ξεπεράσουν εκείνα του ‘19», ανέφερε.

«Οι προσδοκίες είναι για ρυθμό ανάπτυξης 3 με 4 % μεσα στην τριετία. 3,2 % για φέτος. Αν τελειώσει ο πόλεμος. Αυτό είναι το καλό σενάριο. Θα υπάρξει μεγάλο μπουμ στις οικονομίες μετά τον πόλεμο», είπε και πρόσθεσε πως το κακό σενάριο είναι ότι συνεχίζει ο πόλεμος και το εμπάργκο στο φυσικό αέριο. «Σε αυτό το σενάριο πέφτει ο ρυθμός φέτος, αλλά όχι ύφεση», είπε και εκτίμησε πως θα αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό οι κεντρικές τράπεζες.

«Ο πληθωρισμός θα επανέλθει στα κανονικά επίπεδα. Δεν θεωρούμε ότι θα μπουμε στις πληθωριστικές πιέσεις της δεκαετίας του '70», είπε, ενώ ερωτηθείς για το αν είναι θωρακισμένη η πορεία της οικονομίας, απάντησε: «Είμαστε αρκετά εξασφαλισμένοι, αλλά ποτέ δεν μπορείς να είσαι 100% σίγουρος».





