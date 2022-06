Πολιτισμός

Μιχαηλίδου και Χατζηγιάννης έκαναν έκπληξη στα κορίτσια από το Χατζηκυριάκειο (εικόνες)

Μία ιδιαίτερη βραδιά οργάνωσε η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τα κορίτσια από το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα με αφορμή το τέλος της σχολικής χρονιάς.

Όλες μαζί έφαγαν πίτσα, μίλησαν για τα όνειρά τους και μοιράστηκαν τις σκέψεις τους για την καθημερινότητά τους. Η Δόμνα όμως, είχε ετοιμάσει μια ακόμα, μεγαλύτερη, έκπληξη στη Νάνα, την Ειρήνη, τη Νατάσα, την Καλλιόπη, τη Μαργαρίτα, την Ελένη, τη Λαμπρινή, τη Ρεβέκα και τη Βιολέτα. Είχε κάνει από πριν την έρευνά της και ήξερε ποιος είναι ο αγαπημένος καλλιτέχνης τους τον οποίο θα ήθελαν να γνωρίσουν από κοντά.

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, γνωστός για τις κοινωνικές του δράσεις και την αγάπη του για τα παιδιά, αποδέχθηκε αμέσως την πρόταση της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνας Μιχαηλίδου, να βρεθεί στο καλοκαιρινό πάρτι. Όταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης έφτασε στο τραπέζι τα κορίτσια ενθουσιάστηκαν και άρχισαν να τραγουδούν.

Όλοι μαζί συνέχισαν το φαγητό τους και οι ερωτήσεις από την πλευρά των κοριτσιών δεν σταμάτησαν λεπτό. Μια βραδιά που γέμισε ενθουσιασμό και χαρά τα κορίτσια από το «Χατζηκυριάκειο», η οποία έκλεισε με σφιχτές αγκαλιές, φωτογραφίες και μια υπόσχεση να ανανεωθεί άμεσα το ραντεβού τους.

