Χριστίνα Μπόμπα: Το μαγιό που επέλεξε για τις καλοκαιρινές της βουτιές! (εικόνες)

Η ανάρτηση με τη φωτογραφία στο Instagram

Αν είσαι νέα μαμά, τότε θα ξέρεις πως το να σκύβεις και να τρέχεις πίσω από το μικρό σου δεν είναι ό,τι καλύτερο, ειδικά αν είσαι σε μια παραλία. Το μαγιό που φόρεσε η Χριστίνα Μπόμπα σε ανάρτησή της στο Instagram, είναι ό,τι χρειάζεσαι μιας και είναι στιλάτο, άνετο και... πλήρως κατάλληλο για δύσκολες αποστολές!

