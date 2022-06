Πολιτική

ΝΑΤΟ - Μητσοτάκης: Η Τουρκία δεν έθεσε θέμα κατά της Ελλάδας, γιατί δεν έχει επιχειρήματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού στην συνέντευξη Τύπου μετά την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη.



Το ΝΑΤΟ ενισχύει πολύ σημαντικά την ανατολική πτέρυγα του, για να μπορέσει να προβάλει αποτρεπτική ισχύ απέναντι στις όποιες φιλοδοξίες της Ρωσίας, σε βάρος χωρών μελών της Συμμαχίας, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε με την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη.

«Η Σύνοδος Κορυφής είναι πολύ μεγάλης γεωπολιτικής σημασίας για το μέλλον του ΝΑΤΟ, καθώς διευθετήθηκε το καινούργιο Στρατηγικό Δόγμα, το οποίο επικαιροποιεί τις προτεραιότητες της Συμμαχίας, ενόψει των προκλήσεων που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε την επόμενη δεκαετία. Προφανώς και στρατηγικός αντίπαλος της Συμμαχίας, σε αυτή τη συγκυρία, είναι η Ρωσία και για αυτό και προχωρούμε ως Συμμαχία σε μία σημαντική ενίσχυση της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προβάλουμε αποτρεπτική ισχύ απέναντι στις όποιες φιλοδοξίες της Ρωσίας απέναντι σε χώρες μέλη του ΝΑΤΟ», είπε ο πρωθυπουργός.

«Σε καμία από πολλές συζητήσεις που είχαμε κάτι διάρκεια της Συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ δεν ετέθη από την Τουρκία κανένα απολύτως ζήτημα που να αφορά την προβολή των δικών της επιχειρημάτων εις βάρος της Ελλάδας» ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απαντώντας σε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου και επισήμανε:

«Αυτό νομίζω κάτι λέει, κατά πόσο τα επιχειρήματα αυτά μπορούν να σταθούν σε ένα διεθνές περιβάλλον όπως αυτό του ΝΑΤΟ ή αν τελικά είναι μία επιχειρηματολογία η οποία σκοπεύει περισσότερο στην εσωτερική κοινή γνώμη».

Την εκτίμηση ότι δεν θα έχουμε επανάληψη του καλοκαιριού του 2020 στις σχέσεις με την Τουρκία εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερωτήσεις αν ανοίγει κάποιο παράθυρο συνεννόησης με τον Ταγίπ Ερντογάν μετά τη φράση του Τούρκου Προέδρου "Μητσοτάκης γιοκ" κι αν περιμένει ένα ήσυχο καλοκαίρι.

"Το "Μητσοτάκης γιοκ" το έχω ξανακούσει στο παρελθόν"

«Το "Μητσοτάκης γιοκ" το έχω ξανακούσει στο παρελθόν. Το άκουσα μετά τον Έβρο. Ειπώθηκε με άλλα λόγια. Συναντηθήκαμε με τον κ. Ερντογάν. Εκτιμώ ότι και πάλι κάποια στιγμή θα συναντηθούμε», απάντησε ο κ. Μητσοτάκης και συνέχισε:

«Πρέπει να συναντιόμαστε, πρέπει να μιλάμε και πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις διαφορές μας πολιτισμένα στο πλαίσιο των σχέσεων καλής γειτονίας και μοναδικό σημείο αναφοράς το Διεθνές Δίκαιο. Δεν υπάρχει άλλο πλαίσιο στο οποίο μπορούμε να στηριχτούμε και να λύσουμε τις διαφορές μας.

Από εκεί και πέρα νομίζω ότι κατέστη σαφές σε όλους ότι στην παρούσα συγκυρία η προσήλωση όλων των μελών του ΝΑΤΟ είναι στην Ουκρανία. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία κατανόηση καμία ανοχή για να ανοίξει οποιαδήποτε άλλη συζήτηση, ενδεχομένως να αποσταθεροποιήσει τη Συμμαχία σε κάποιο άλλο γεωγραφικό μέτωπο. Αυτό, νομίζω, ότι τα λέει όλα και για αυτό εξακολουθώ να εκτιμώ ότι στο πεδίο δεν θα έχουμε κάποια κινητικότητα και δεν θα έχουμε ξανά μία επανάληψη του καλοκαιριού του 2020».

"Σαφές και ξεκάθαρο μήνυμα Μπάιντεν προς Ερντογάν για αποφυγή των εντάσεων στο Αιγαίο"

Ήταν σαφές και ξεκάθαρο το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου Τζο Μπάιντεν προς τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, στη μεταξύ τους συνάντηση, για αποφυγή των εντάσεων στο Αιγαίο, αλλά και στη Συρία, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου αν εκτιμά ότι ο κ. Ερντογάν θα ακολουθήσει την παραίνεση του Προέδρου των ΗΠΑ ο κ. Μητσοτάκης απάντησε:

«Είδα και εγώ το δελτίο Τύπου του Λευκού Οίκου σχετικά με τη συνάντησή του Προέδρου Μπάιντεν με τον Πρόεδρο Ερντογάν. Νομίζω ήταν ένα πολύ σαφές, ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι πρέπει να αποφεύγονται οι εντάσεις στο Αιγαίο, αλλά και στη Συρία. Μια ευθεία παραίνεση προς την Τουρκία να επιστρέψει το τραπέζι του διαλόγου και να αποφύγει την ακραία ρητορική την οποία έχουμε, δυστυχώς, υποστεί τους τελευταίους μήνες».

Σε ερώτηση για τον όρο "TurkAegean" που κατοχύρωσε η Τουρκία είπε ότι η ελληνική κυβέρνηση θα αντιδράσει νομικά, θα εξαντλήσει τα νομικά περιθώρια, έχει ένα νομικό οπλοστάσιο και τόνισε πως υπάρχουν "υπηρεσιακές ευθύνες" εντός της διοίκησης για το γεγονός ότι δεν υπήρξε αντίδραση νωρίτερα.

Ελληνική Λύση: Απολογητής του Ερντογάν και της Τουρκίας ο Έλληνας Πρωθυπουργός

Σε ανακοίνωση της η Ελληνική Λύση και σχολιάζοντας τη συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού, αναφέρει τα εξής: Ο κ. Μητσοτάκης «διαβεβαίωσε» σε δηλώσεις του με το πέρας της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ ότι δεν ετέθη από την Τουρκία οποιοδήποτε ζήτημα σε βάρος της Ελλάδος.

Ο πρωθυπουργός αντί να υπερασπίζεται το εθνικό συμφέρον, εμφανίζεται ως «απολογητής» της βάρβαρης Τουρκίας και του φασίστα Ερντογάν, προκειμένου να δικαιολογήσει την παθητική στάση που ακολουθεί και αποδεικνύεται καταστροφική.

Ο κύριος Μητσοτάκης προφανώς αγνοούσε τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου μας κατά την έναρξη της συνόδου, προφανώς δεν θεωρεί «πρόκληση» το παράνομο μνημόνιο Τουρκίας – Λιβύης που ακρωτηριάζει την πατρίδα μας, προφανώς δεν θεωρεί «απειλή» τις ναζιστικές δηλώσεις Τσαβούσογλου περί «ζωτικού χώρου».

Η Ελληνική Λύση προειδοποιεί την κυβέρνηση ότι την κερκόπορτα συνεκμετάλλευσης που άνοιξε με το «turkaegean» θα σφραγίσει ερμητικά ο ελληνικός λαός τη νύχτα των εκλογών.

Ειδήσεις σήμερα:

ΤτΕ: Στο 3,2% ο ρυθμός ανάπτυξης το 2022

Κρήτη: Πνίγηκε 20χρονος στην θάλασσα - Σφηνώθηκε σε βράχια

Power Pass: Απλοποιείται η διαδικασία για την αίτηση