Μύκονος: “Ξάφρισαν” Ρώσο ράπερ, φίλο του Πούτιν

Ο Ρώσος ράπερ έκανε διακοπές στη Μύκονο. Άγνωστοι εισέβαλαν στην βίλα όπου διέμενε και τον κατάκλεψαν.



Ο γνωστός Ρώσος ράπερ, Timati, φίλος του Ρώσου πρόεδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν έπεσε θύμα κλοπής κατά τη διάρκεια των διακοπών του στην Μύκονο.

Άγνωστοι εισέβαλαν στη βίλα όπου διέμενε ο 38χρονος ράπερ και έκλεψαν διαμάντια και τιμαλφή αξίας, σύμφωνα με πληροφορίες, ενός εκατομμυρίου.

Μάλιστα ο ράπερ και η παρέα του βρισκόντουσαν μέσα στη βίλα όταν εισέβαλαν οι κλέφτες οι οποίοι είχαν καταφέρει να βυθίσουν τη βίλα στο σκοτάδι ώστε να δράσουν ανενόχλητοι.

Από την έρευνα της αστυνομίας προκύπτει ότι οι δράστες ίσως και να μην γνώριζαν ποιος έμενε στη συγκριμένη βίλα.



Ποιος είναι ο ράπερ Timati

Ο Timati έγινε γνωστός από το μουσικό ριάλιτι Star Factory 4, αλλά πριν από αυτό είχε συνεργασθεί και με τον Ρώσο τραγουδιστή Ντετσλ. Ο Ρώσος ράπερ έχει κυκλοφορήσει και πολλά τραγούδια στα αγγλικά, ενώ έχει κάνει και καριέρα στον κινηματογράφο συμμετέχοντας στην ταινία Heat (2006) σε παραγωγή του Φιόντορ Μπονταρτσούκ. Μουσικά έχει επίσης συνεργαστεί με τους: Snoop Dogg, Busta Rhymes, P. Diddy, Dirty Money, Timbaland, Flo Rida, Fat Joe, Eve, Xzibit, Cam’ron, Mario Winans, Kalenna, Mims, Mann, Craig David, Jean Roch, DJ Antoine, La Fouine, Laurent Wolf, Big Ali, Shontelle, J-Son.

