Κοινωνία

“Euroferry Olympia”: 5 σοροί δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τέσσερις μήνες μετά τη ναυτική τραγωδία και πέντε σοροί δεν έχουν ταυτοποιηθεί με τις οικογένειες τους να μην μπορούν να τους κηδέψουν. Τι αποκαλύπτουν αποκλειστικά στον ΑΝΤ1

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Τέσσερις μήνες μετά τη ναυτική τραγωδία στο «Euroferry Olympia», το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες τον Φεβρουάριο και πέντε σοροί δεν έχουν ταυτοποιηθεί με τις οικογένειες τους να μην μπορούν να τους κηδέψουν.

Πέντε οικογένειες από την Βουλγαρία δεν έχουν καταφέρει ακόμα να αποχαιρετίσουν τους ανθρώπους τους, που έφυγαν με φριχτό τρόπο από τη ζωή. Κάηκαν ζωντανοί μέσα στο «Euroferry Olympia», ενώ έπλεε βορειοανατολικά της Ερείκουσας.

Συγγενής ενός από τους οδηγούς που η σορός δεν έχει ταυτοποιηθεί αναφέρει στον ΑΝΤ1 «Μας προκαλεί θλίψη που ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να κηδέψουμε τον άνθρωπο μας. Έφυγε από τη ζωή μέσα από τραγικές συνθήκες και ακόμα δεν έχουμε αποτελέσματα από την ταυτοποίηση του».

Οι σοροί παραμένουν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών και αναζητείται λύση προκειμένου να δοθεί τέλος στην αγωνία των οικογενειών των θυμάτων.

Ο δικηγόρος κ. Πετρίδης δήλωσε «είναι αναγκαίο να παρέμβει η πολιτεία με τα μέσα που διαθέτει για να προχωρήσει στην ταυτοποίηση. Οι συγγενείς είναι πάρα πολύ στεναχωρημένοι έχουν ψυχική οδύνη η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι ακόμα δεν έχουν επιστρέψει οι σοροί των οδηγών για να ταφούν».

Οι σοροί απανθρακώθηκαν σε τέτοιο βαθμό, που η ταυτοποίησή τους είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Ενώ ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης τονίζει «σχετικά με την απανθράκωση μιλάμε για σημαντικά μεγάλη καταστροφή του σώματος, όπου ουσιαστικά μένουν μόνο κάποια μεταλλικές ενδοπροθέσεις ή κάποιες οδοντιατρικές επεμβάσεις και μόνο με αυτές μπορούμε να ταυτοποιήσουμε τη σορό. Ένας τελευταίος τρόπος είναι το DNA αλλά πρέπει να έχουμε κάποια προσωπικά αντικείμενα ή παλαιότερη λήψη DNA ούτως ώστε να γίνει η ταυτοποίηση».

Έντεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη ναυτική τραγωδία με το «Euroferry Olympia», μεταξύ των οποίων και τρεις Έλληνες.

Ειδήσεις σήμερα:

Παπαδόπουλος: Η Πισπιρίγκου θρηνεί για τρία παιδιά - Δεν έχει σχέση με τους θανάτους τους

Power Pass: Απλοποιείται η διαδικασία για την αίτηση

Λιβύη: Πέθαναν από δίψα, ενώ διέσχιζαν την έρημο