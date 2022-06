Οικονομία

Σταϊκούρας: Χιλιάδες αγρότες δεν θα επιστρέψουν κρατικές ενισχύσεις στο Δημόσιο

Κλείνει μια πολυετή εκκρεμότητα, που αφορά τη διευθέτηση 5 υποθέσεων ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων. Τι ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών.

"Το Υπουργείο Οικονομικών, ύστερα από πολύμηνη, εντατική δουλειά, κλείνει – με τη δημοσίευση των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων – μια πολυετή εκκρεμότητα, που αφορά τη διευθέτηση 5 υποθέσεων ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων, οι οποίες είχαν κριθεί ασυμβίβαστες με την εσωτερική αγορά, βάσει αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής", αναφέρει σε δήλωσή του ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Παράλληλα, προσθέτει ότι "υποθέσεις που αντιστοιχούν σε σημαντικό αριθμό δικαιούχων – αγροτών και επιχειρήσεων σε παραμεθόριες περιοχές –, οι οποίοι, πλέον, απαλλάσσονται από την υποχρέωση να επιστρέψουν στο Ελληνικό Δημόσιο, και μάλιστα εντόκως, τις ενισχύσεις που είχαν λάβει πριν από πολλά χρόνια.

Οι υποθέσεις είναι οι εξής:

Κρατικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν σε επιχειρήσεις οι οποίες επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2007 σε νομούς της χώρας, με τη μορφή, αφενός, επιδότησης επιτοκίου δανείων για κεφάλαια κίνησης και, αφετέρου, παροχής εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου. Δικαιούχοι της επιδότησης επιτοκίου ήταν περίπου 3.800 επιχειρήσεις και το συνολικό ποσό της ενίσχυσης είχε ανέλθει στα 193 εκατ. ευρώ, ενώ δικαιούχοι των κρατικών εγγυήσεων ήταν 746 επιχειρήσεις και το συνολικό εγγυημένο ποσό είχε φθάσει τα 118 εκατ. ευρώ. Η Ε.Ε. ζήτησε την ανάκτηση των ενισχύσεων αυτών, με απόφαση που εκδόθηκε το 2019. Κρατικές ενισχύσεις που δόθηκαν την περίοδο 1994-2005 σε επιχειρήσεις παραμεθόριων περιοχών με τη μορφή επιδότησης επιτοκίου, βάσει του νόμου 128/75 και παροχής εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου. Διευθετείται ποσό ανακτήσεων συνολικού ύψους περίπου 30 εκατ. ευρώ για 21 επιχειρήσεις. Αντισταθμιστικές ενισχύσεις, ύψους περίπου 450 εκατ. ευρώ, που χορηγήθηκαν από τον ΕΛΓΑ, το 2008 και το 2009, σε 700.000 αγρότες και οι οποίες, με απόφαση της Ε.Ε. το 2012, θεωρήθηκαν παράνομες και ασυμβίβαστες με την εσωτερική αγορά και διατάχθηκε η ανάκτησή τους. Λόγω της μη συμμόρφωσης της χώρας με την απόφαση ανάκτησης, η Ε.Ε. κατέθεσε πρόσφατα προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο καταδίκασε την Ελλάδα για μη συμμόρφωση με την απόφαση ανάκτησης. Ανάληψη ή/και ρύθμιση από το Δημόσιο χρεών γεωργικών συνεταιριστικών οργανώσεων, η οποία, με απόφαση της Ε.Ε. το 2000, κρίθηκε ότι συνιστά παράνομη και ασυμβίβαστη κρατική ενίσχυση και διατάχθηκε η ανάκτησή τους. Η απόφαση αυτή επικυρώθηκε από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2004. Η υπόθεση αφορά 78 υπόχρεους και συνολικό ποσό ανάκτησης περίπου 96 εκατ. ευρώ. Κρατικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν το 2008, με τη μορφή επιδότησης επιτοκίου και εγγύησης σε δάνεια, προς συνεταιριστικές οργανώσεις και πρωτοβάθμιους αγροτικούς συνεταιρισμούς, προκειμένου να δοθούν σε παραγωγούς δημητριακών. Η ανάκτηση αφορά ποσό περίπου 15 εκατ. ευρώ από 49 συνεταιριστικές οργανώσεις. Η Ε.Ε. με απόφαση του 2012, που επικυρώθηκε από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διέταξε την ανάκτηση των ποσών, ως παράνομων και ασυμβίβαστων κρατικών ενισχύσεων.

Στη διαχείριση των τριών τελευταίων υποθέσεων, σημαντική ήταν η συμβολή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων", σημειώνει ο κ. Σταϊκούρας και καταλήγει:

"Με τη διευθέτηση των εκκρεμοτήτων αυτών, η Κυβέρνηση αποδεικνύει, για ακόμα μία φορά, ότι επιλύει χρονίζοντα ζητήματα με τον βέλτιστο για τους πολίτες – κυρίως αγρότες – και τη χώρα τρόπο, παρά τις αντίξοες συνθήκες που έχουν διαμορφώσει οι διαδοχικές και επάλληλες κρίσεις που βιώνουμε".

