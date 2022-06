Κόσμος

Σύνοδος του ΝΑΤΟ - Μπάιντεν: Πρέπει να πουληθούν F-16 στην Τουρκία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε επίσης επιπλέον στρατιωτική βοήθεια 800 εκατ. δολαρίων προς την Ουκρανία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα ότι είπε στον Τούρκο ομόλογό του Ταγίπ Ερντογάν πως η Ουάσινγκτον "θα πρέπει να πουλήσει" μαχητικά αεροσκάφη F-16 στην Τουρκία, αλλά για να το κάνει αυτό απαιτείται η έγκριση του Κογκρέσου.

Ο Μπάιντεν δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο τέλος της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη ότι πιστεύει πως το Κογκρέσο θα δώσει το πράσινο φως για την πώληση των F-16.

"Θα πρέπει να τους πουλήσουμε F-16" αλλά "χρειάζομαι την έγκριση του Κογκρέσου γι αυτό και νομίζω ότι μπορώ να την λάβω", δήλωσε ο Μπάιντεν στους δημοσιογράφους, καθώς το θέμα της αγοράς μαχητικών αεροσκαφών δηλητηριάζει εδώ και χρόνια τις σχέσεις μεταξύ της Άγκυρας και της Ουάσινγκτον.

Ακόμη δήλωσε πως το ΝΑΤΟ είναι περισσότερο ενωμένο από ποτέ μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η Συμμαχία θα υπερασπισθεί κάθε σπιθαμή νατοϊκού εδάφους, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά την τρίτη και τελευταία ημέρα της συνόδου κορυφής της Ατλαντικής Συμμαχίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προανήγγειλε επίσης την πρόθεση της Ουάσινγκτον να ανακοινώσει επιπλέον στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία ύψους 800 εκατομμυρίων δολαρίων, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ κινητοποιούν τον κόσμο να συνταχθεί στο πλευρό της Ουκρανίας.

Ο αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι η Ρωσία πληρώνει πολύ βαρύ τίμημα για την εισβολή της στην Ουκρανία.

