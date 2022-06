Κοινωνία

ΣτΕ: Συνταγματικό το πρόστιμο των 100 ευρώ στους ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών

Συνταγματικό και νόμιμο είναι το πρόστιμο που επιβάλλεται στους άνω των 60 ετών, αν δεν έχουν εμβολιαστεί κατά του covid 19 έκρινε η Ολομέλεια του Συμβούλιο της Επικρατείας

Λόγω του γενικότερου ενδιαφέροντος που έχει το θέμα καθώς αφορά μεγάλη κατηγορία πληθυσμού, και με δεδομένη την εκ νέου αύξηση των κρουσμάτων κορωνοϊού,την ανακοίνωση της απόφασης, πριν αυτή δημοσιευθεί, έκανε ο Πρόεδρος του ανωτάτου δικαστηρίου Δημήτριος Σκαλτσούνης, οποίος αποχωρεί λόγω συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας από την προεδρία του ΣτΕ, μετά από ευδόκιμη θητεία πολλών δεκαετιών στο δικαστικό σώμα.

Σύμφωνα με την απόφαση, το πρόστιμο για τους άνω των εξήντα κρίνεται «συνταγματικά ανεκτός περιορισμός των ατομικών δικαιωμάτων» και αποσκοπεί «στην εξυπηρέτηση σκοπών μείζονος δημόσιου συμφέροντος».

Στην απόφαση επισημάνεται, ότι το μηνιαίο πρόστιμο των 100 ευρώ στους ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών συνιστά «εύλογο κίνητρο για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των άνω των 60 ετών προσώπων», ενώ προστίθεται, ότι αποσκοπεί, «στην προστασία των ατόμων της ηλικιακής αυτής ομάδας έναντι της βαριάς νόσησης και του θανάτου, στην αποσυμφόρηση του συστήματος υγείας και στην αποσόβηση του κινδύνου κατάληψης όλων των ΜΕΘ».

Η απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου είναι αμετάκλητη, δηλαδή δεν αλλάζει και θα δημοσιευθεί προσεχώς. Ωστόσο η ανακοίνωση της από τον Πρόεδρο του ΣτΕ για λόγους που αφορούν την ενημέρωση του κοινού, την καθιστά εφαρμόσιμη.

