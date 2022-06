Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Φωτιά στην Περαία

Δυνάμεις της πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς.



Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική μετά από νέα φωτιά που ξέσπασε ξανά στον οικισμό Τσαΐρια, στην Περαία, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, η φωτιά καίει απορρίμματα και ξερά χόρτα κοντά στην περιοχή του αεροδρομίου «Μακεδονία».

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς 10 πυροσβέστες με πέντε υδροφόρα οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν και εναέριες δυνάμεις, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

#Πυρκαγιά?? σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Περαία Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν ??επίγειες και ???εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 30, 2022

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν απειλούνται κατοικίες μέχρι στιγμής.

Φωτιά στον ίδιο οικισμό είχε ξεσπάσει τις προηγούμενες ημέρες η οποία έκαιγε ξερά χόρτα ενώ για την κατάσβεσή της είχαν επιχειρήσει και εναέρια μέσα.

