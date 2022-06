Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Θεοδωρίδου – Θεμιστοκλέους για την τέταρτη δόση του εμβολίου

Έκτακτη ενημέρωση για τον εμβολιασμό από την Μαρία Θεοδωρίδου και τον Μάριο Θεμιστοκλέους.

Διευκρινίσεις και εξηγήσεις στους πολίτες για την 4η δόση εμβολίου κατά του κορονοϊού έδωσαν η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου και ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, μετά τις αντιδράσεις από γιατρούς, τις διαφορετικές απόψεις του Ηλία Μόσιαλου και άλλων, που προκάλεσε το άνοιγμα της πλατφόρμας για τους 30 – 59 ετών.

Η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών ξεκαθάρισε ότι για την ηλικιακή ομάδα 30-59 ετών η τέταρτη δόση μπορεί να παρέχεται εξατομικευμένα ύστερα από σύμφωνη ιατρική γνώμη, που σημαίνει ότι είναι προαιρετική.

Την ίδια στιγμή, η κ.Θεοδωρίδου εστίασε στο αυξημένο ιικό φορτίο των τελευταίων ημερών λόγω των νέων παραλλαγών, της χαλάρωσης των μέτρων και της συνακόλουθης μεταβολής της συμπεριφοράς των πολιτών.

