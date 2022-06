Υγεία - Περιβάλλον

Θεοδωρίδου: 4η δόση στους άνω των 70 και στους 60άρηδες με υποκείμενα νοσήματα

Το θετικό, τόνισε η κ. Θεοδωρίδου, είναι πως παρατηρούμε διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα - παρά τον αυξημένο αριθμό μολύνσεων - λιγότερες νοσηλείες και θανάτους.

Η τέταρτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού - δηλαδή η δεύτερη αναμνηστική - δεν αφορά τον γενικό πληθυσμό κάτω των 60 ετών, ξεκαθάρισε απόψε η πρόεδρος της επιτροπής εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου στην πρώτη μετά από δύο μήνες ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υγείας, μετά τις αντιδράσεις από γιατρούς, τις διαφορετικές απόψεις του Ηλία Μόσιαλου και άλλων, που προκάλεσε το άνοιγμα της πλατφόρμας για τους 30 – 59 ετών.

«Μπορεί η τέταρτη δόση να μην αφορά τον υγιή πληθυσμό αλλά όπως γνωρίζετε μέσα στο γενικό πληθυσμό υπάρχουν και άνθρωποι κάτω των 60 ετών που είναι αρκετά ευάλωτοι καθώς ταλαιπωρούνται από σοβαρά νοσήματα και αυτοί θα πρέπει να ζητήσουν τη γνώμη και τη συμβουλή του γιατρού τους», τόνισε η κυρία Θεοδωρίδου επισημαίνοντας ότι η επιτροπή εισηγείται να παρέχεται η δυνατότητα στα άτομα ηλικίας 30 έως 59 ετών να επιλέξουν αν θα κάνουν την τέταρτη δόση μετά τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού τους.

Η κυρία Θεοδωρίδου δικαιολόγησε τη σύσταση αυτή της επιτροπής, εξηγώντας ότι φαίνεται από τα μέχρι τώρα στοιχεία πως σε αυτή την ηλικιακή ομάδα του γενικού πληθυσμού, είναι περιορισμένο το όφελος από την τέταρτη δόση.

Τα επιστημονικά δεδομένα θα θέλαμε να είναι πιο ισχυρά, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμη λόγω χρόνου. Υπάρχουν ωστόσο κάποιες μελέτες με πρώιμα αποτελέσματα που δείχνουν πως η 4η δόση είναι αποτελεσματική, «αλλά πιο σίγουροι για τα αποτελέσματα θα είμαστε εφόσον περάσει μία σημαντική περίοδος από την εφαρμογή της» τόνισε.

Η πρόεδρος της επιτροπής εμβολιασμών είπε ότι η 4η δόση αφορά τα ευάλωτα - λόγω σοβαρών παθήσεων - άτομα, τους ηλικιωμένους αλλά και τα άτομα με ανοσοκαταστολή και επανέλαβε ότι πρέπει να γίνεται τέσσερις μήνες μετά από την τρίτη δόση.

Ωστόσο διευκρίνισε ότι όσοι έχουν νοσήσει και έχουν κάνει τρεις δόσεις δεν χρειάζονται τέταρτη δόση.

Η σύσταση της επιτροπής για εμβολιασμό όλων των ατόμων ηλικίας άνω των 70 ετών με τέταρτη δόση και άνω των 60 ετών που έχουν σοβαρά υποκείμενα νοσήματα αλλά και όσων διαμένουν σε μονάδες φιλοξενίας ηλικιωμένων, βασίστηκε όπως είπε στο γεγονός ότι πλέον η πανδημία καταγράφει μεγαλύτερη μεταδοτικότητα λόγω της παραλλαγής Ο και ότι συχνά ξεφεύγει από τα εμβόλια. Επίσης ρόλο στην σύσταση αυτή, έπαιξε και η χαλάρωση των μέτρων η οποία επιτρέπει στον ιό να διασπείρετε ευκολότερα.

Το θετικό, τόνισε η κ. Θεοδωρίδου, είναι πως παρατηρούμε διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα -παρά τον αυξημένο αριθμό μολύνσεων- ότι έχουμε λιγότερες νοσηλείες και θανάτους.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το αν οι πολίτες αξίζει να περιμένουν τα εμβόλια που θα καλύπτουν και τις παραλλαγές Ο του ιού, αυτά δηλαδή που παρασκευάζονται από τις εταιρείες Phizer και Moderna, η κυρία Θεοδωρίδου είπε ότι ακόμα βρίσκονται στην φάση της μελέτης, αλλά τόνισε ότι ο στόχος είναι να βρεθεί ένα εμβόλιο που θα μπορεί να προφυλάσσει από όλες τις μεταλλάξεις αλλά αυτό θα πάρει χρόνο.

Μέχρι τότε λοιπόν, όπως τόνισε, καλό είναι οι ευπαθείς ομάδες αλλά και ηλικιωμένοι να προχωρήσουν στην τέταρτη δόση καθώς «έχουμε τώρα στα χέρια μας ένα αποτελεσματικό εμβόλιο είναι λάθος να μην το χρησιμοποιήσουμε για τις ευάλωτες ομάδες»

Τέλος η κ. Θεοδωρίδου παραδέχτηκε ότι είναι υπαρκτό το φαινόμενο της ανοσοδιαφυγής, δηλαδή ότι παρότι εμβολιαζόμαστε, έχουμε πολλές επαναλοιμώξεις, αλλά τόνισε ότι ενώ αυξάνεται ο αριθμός τους, η σοβαρή νόσηση και οι θάνατοι παραμένουν σε χαμηλα επίπεδα

