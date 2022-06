Κοινωνία

Παπαδόπουλος στον ΑΝΤ1: H Ρούλα Πισπιρίγκου θα απολογηθεί με υπόμνημα

Τι ανέφερε ο συνήγορος της Όθωνας Παπαδόπουλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 μετά και την τετράωρη συνάντηση που είχε μαζί της στις Φυλακες Κορυδαλλού.

Πολλές αντιφάσεις στις ιατροδικαστικές εκθέσεις αλλά και σε καταθέσεις μαρτύρων διαπίστωσε η προφυλακισμένη Ρούλα Πισπιρίγκου στον φάκελο για τους θανάτους Μαλένας και Ίριδας όπως ανέφερε ο συνήγορος της Όθωνας Παπαδόπουλος στο κεντρικόι δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 μετά και την τετράωρη συνάντηση που είχε μαζί της στις Φυλακες Κορυδαλλού.

«Πήραμε τη δικογραφία στα χέρια μας και μέσα στο φάκελο υπάρχουν πολλά αντιφατικά στοιχεία. Τα δεδομένα οδηγούν σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση, τα σημάδια στο πρόσωπο Μαλένας και Ίριδας είχαν χαρακτηριστεί ότι προήλθαν μεταθανατίως ενώ τώρα στο πόρμσα Καρακούκη - Καλόγρηα αλλάζει ο χαρακτηρισμός των ευρημάτων» ανέφερε ο δικηγόρος της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Για το πανάκι της Ίριδας ανέφερε πως "η ιατροδικαστής που το επισκόπησε και νεκροτόμνησε το παιδί ανέφερε διαφορετικά συμπεράσματα από αυτα που αναφέρονται στο τωρινό πόρισμα"

"Η ίδια θεωρεί πως όλη αυτή η έρευνα και ο θόρυβος είναι συνέπεια της απώλειας της Τζωρτζίνας" επεσήμανε ο ίδιος.

Η προφυλακισμένη εμμένει στις αρχικές της θέσεις ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να κάνει κακό στα παιδιά της, κάτι το οποίο θα καταθέσει και στο σημείωμα παροχής εξηγήσεων (ανωμοτί κατάθεση).

Σημειώνεται ότι το πρωί οι αστυνομικοί του τμήματος ανθρωποκτονιών επέδωσαν στην Ρούλα Πισπιριγκου την παραγγελία των ανακριτών για τους δυο θανάτους το 2019 και το 2021.





