Ερντογάν: Η Ελλάδα παραβιάζει τον εναέριο χώρο μας

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας «ξαναθυμήθηκε» την Ελλάδα, μετά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, και μας κάλεσε «να ξαναδιαβάσουμε τις Συνθήκες της Λωζάνης και του Παρισίου».

Αν και κατά τη διάρκεια της Συνόδου του ΝΑΤΟ, ο Πρόεδρος της Τουρκίας δεν έκανε καμιά αναφορά στην Ελλάδα, αμέσως μετά και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στη Μαδρίτη, έστρεψε και πάλι τα βέλη του στη χώρα μας, αν και αυτή τη φορά σε πιο ήπιους τόνους.

Σε ερώτηση Τουρκάλας δημοσιογράφου, ο κ. Ερντογάν είπε, «Όπως γνωρίζετε, η πρόσφατη στάση της Ελλάδας δεν συνάδει με την αντίληψή μας για την πολιτική. Μετά το γεύμα που παρέθεσα στον Μητσοτάκη στην Κωνσταντινούπολη, έκανα μια πρόταση. Είπα να μην εμπλέκονται τρίτα πρόσωπα. Όμως 2-3 εβδομάδες μετά, ανέτρεψε το κλίμα με την ομιλία του στις ΗΠΑ. Το ίδιο έκανε και στο Νταβός.

Όχι μόνο αυτό, με τις επισκέψεις στα νησιά ξεκίνησε μια προσπάθεια εξοπλισμού τους. Δεν μπορείς να εξοπλίσεις τα νησιά. Οι βάσεις που δημιούργησαν οι ΗΠΑ λέγεται επίσης ότι ήταν εναντίον της Ρωσίας. Εάν πρόκειται να δημιουργήσουμε έναν κόσμο που θα κυριαρχείται από την ειρήνη, γιατί κάνουν αυτά τα βήματα;», Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι τα έθεσε αυτά στις διμερείς του συναντήσεις.

Σε άλλη ερώτηση του Euronews, αν θα μειωθεί η ένταση στο Αιγαίο και θα συναντηθεί με Μητσοτάκη, ο Τούρκος Πρόεδρος απάντησε πως «ενόσω η Ελλάδα δεν τεντώνει το σχοινί, δεν μας ενδιαφέρει να το τεντώσουμε εμείς. Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω ότι η Ελλάδα, που παραβίασε τον εναέριο χώρο μας 147 φορές, πρέπει να δώσει λογαριασμό για αυτό».

«Αν παραβιάσετε τον εναέριο χώρο μας 147 φορές και όταν η αεροπορία της Τουρκίας δώσει την απαραίτητη απάντηση, θα ενοχληθείτε, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Πρώτα από όλα, η Ελλάδα θα πρέπει να βάλει τάξη σε αυτό. Το να πηγαίνουν στα νησιά και τις βραχονησίδες και να τα εξοπλίζουν είναι ενάντια στις συμφωνίες της Λωζάνης και του Παρισιού. Ας διαβάσουν αυτές τις συμφωνίες. Ας κάνουν τα βήματά τους ανάλογα», είπε ο Τούρκος Προεδρος.

Για τη τριμερή συμφωνία με τη Σουηδία και τη Φινλανδία, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι «αναμφίβολα, αυτό το μνημόνιο είναι διπλωματική νίκη», ενώ είπε ότι η Σουηδία υποσχέθηκε να εκδώσει 73 τρομοκράτες στην Τουρκία και ότι αποφασίστηκε να αποτραπεί η τρομοκρατική προπαγάνδα κατά της Τουρκίας. «Η Σουηδία και η Φινλανδία πρέπει να κάνουν αυτό που τους αναλογεί. Αν δεν κάνουν αυτό που τους αναλογεί, η ένταξή τους στο ΝΑΤΟ δεν θα πάει στη Βουλή για έγκριση».

Για τα F16, o Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε πως ο Αμερικανός Πρόεδρος του είπε ότι «θα κάνει τα βήματα που μπορεί». «Σύντομα θα στείλουμε αντιπροσωπεία στις ΗΠΑ», είπε ο Ταγίπ Ερντογάν εκτιμώντας ότι ο Τζο Μπάιντεν θα κάνει βήμα.

