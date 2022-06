Υγεία - Περιβάλλον

Ευλογιά των πιθήκων: 7 κρούσματα στην Ελλάδα

Τι αναφέρει ο ΕΟΔΥ στην εβδομαδιαία ανακοίνωση του για τα κρούσματα στην χώρα μας.

Στην εβδομαδαία ανακοίνωση του ΕΟΔΥ για τα κρούσματα ευλογιάς των πιθήκων στην Ελλάδα, αναφέρονται τα εξής:

"Στην χώρα μας έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά έως σήμερα, 30/06/22, 7 περιστατικά της ευλογιάς των πιθήκων (monkeypox). Τα 6 από αυτά ήταν εισαγόμενα.

Το 7ο κρούσμα αποτελεί το πρώτο που δεν ανέφερε ταξίδι στο εξωτερικό και συνεπώς υπάρχει ένδειξη για εγχώρια μετάδοση.

Τα περιστατικά έχουν ήδη αναρρώσει ή αναρρώνουν σε γενικά καλή κλινική κατάσταση.

Ο κίνδυνος εμφάνισης του νοσήματος παραμένει χαμηλός για τον γενικό πληθυσμό και έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα περιορισμού της διασποράς της νόσου".

