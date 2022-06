Αθλητικά

Ελλάδα – Μεγάλη Βρετανία: “Οδοστρωτήρας” η Εθνική στην πρώτη του Iτούδη

Η «επίσημη αγαπημένη» αιφνιδιάστηκε αρχικά από τους Βρετανούς, αλλά στη συνέχεια έδειξε ποιος είναι το «αφεντικό» και πήρε εύκολα το ροζ φύλλο αγώνα.

Παρά την υψηλή θερμοκρασία και τις συνθήκες... σάουνας στο ΕΑΚ Νεάπολης, το φίλαθλο κοινό της Λάρισας δεν άφησε ούτε θέση κενή, στον τελευταίο αγώνα της εθνικής στον 1ο προκριματικό γύρο του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023 με τη Μεγάλη Βρετανία. Στο ντεμπούτο του νέου Ομοσπονδιακού τεχνικού Δημήτρη Ιτούδη, η «επίσημη αγαπημένη» πήρε... γλυκιά εκδίκηση για τη δυσάρεστη έκπληξη στην πρεμιέρα, από τους Βρετανούς στο Νιούκαστλ τον περασμένο Νοέμβριο, επικρατώντας με 93-71.

Η εθνική προκρίθηκε στον 2ο γύρο, ως πρώτη του 2ου ομίλου και μεταφέρει 3 νίκες και 1 ήττα, ενώ την πρόκριση έχουν εξασφαλίσει ήδη και η Τουρκία και η Μεγάλη Βρετανία από το γκρουπ. Στον 2ο γύρο, θα αντιμετωπίσει τις τρεις πρώτες ομάδες του 1ου ομίλου, με τους αγώνες να ξεκινούν στα τέλη Αυγούστου. Με τη Μεγάλη Βρετανία θα ξανασυναντηθεί στη φάση των ομίλων του Ευρωμπάσκετ, στο Μιλάνο, στις 5 Σεπτεμβρίου.

Αν και η εθνική βρέθηκε στο -11 στις αρχές της 1ης περιόδου, ισορρόπησε γρήγορα για να μετατρέψει εν συνεχεία το +1 του ημιχρόνου (39-38) σε +21 (69-48) στο τέλος της 3ης περιόδου (30-10 το επιμέρους σκορ).

Πρώτος σκόρερ της εθνικής ήταν ο Δημήτρης Αγραβάνης με 16 πόντους, double double σημείωσε ο Γιώργος Παπαγιάννης (14π., 10ρ.), ο Ντόρσεϊ είχε 13 πόντους και 7 ασίστ (!), ενώ 13 πόντους πρόσθεσε ο Ιωάννης Παπαπέτρου. Ο Μποχωρίδης πέτυχε 11 πόντους, ενώ δείγμα της αθλητικότητας και των ικανοτήτων του Κώστα Αντετοκούνμπο (10π.) είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά το κοινό της Λάρισας.

Με 23 πόντους και 7 ριμπάουντ ξεχώρισε ο Χέσον από η Μεγάλη Βρετανία, ενώ 15π. πρόσθεσε ο Ουιτλ και 12 ο Ουίλαν.

Το «παρών» έδωσε ο γενικός γραμματέας Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς. Δίπλα στον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο και τον γενικό γραμματέα της Ομοσπονδίας Νίκο Νικολόπουλο κάθισαν ο υπεύθυνος εθνικών ομάδων και Λαρισαίος Δήμος Ντικούδης, καθώς και οι Ευθύμης Ρεντζιάς, Κώστας Τσαρτσαρής, Νίκος Σταυρόπουλος, αλλά και ο Καρδιτσιώτης παλαίμαχος σέντερ Γιάννης Μπουρούσης. Παρών ήταν και ο επίσης Λαρισαίος γενικός διευθυντής του Ολυμπιακού Νίκος Λεπενιώτης.

Στο ημίχρονο του αγώνα, ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος βράβευσε στο κέντρο του γηπέδου τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό.

Περίπου 150 «Πελαργοί» ταξίδεψαν στη Λάρισα για να βρεθούν στο πλευρό των Ελλήνων διεθνών.

Τα δεκάλεπτα: 19-20, 39-38, 69-48, 93-71

Διαιτητές: Ζουράποβιτς (Βοσνία/Ερζεγοβίνη), Μαρκές (Πορτογαλία), Ρούτεσιτς (Μαυροβούνιο)

ΕΛΛΑΔΑ (Δημήτρης Ιτούδης): Παπανικολάου 2, Παπαπέτρου 13 (1), Παπαγιάννης 14, Λαρεντζάκης, Αγραβάνης 16 (1), Κασελάκης 7 (1), Γκίκας 3 (1), Μποχωρίδης 11 (2), Αντετοκούνμπο 10, Λούντζης 2, Ντόρσεϊ 13 (2), Καλαϊτζάκης 2

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ (Νέιθαν Ρέικινγκ): Άντερσον, Χέσον 23 (2), Ολασένι 10, Ουιτλ 15 (1), Ουίλαν 12 (2), Μπίγκμπι-Ουίλιαμς 2, Κλαρκ 3 (1), Ντιλέαρ, Λότιερ-Ογκουνλέγιε 2, Βαν-Όστρουμ 4

